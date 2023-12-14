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Uganda Devlet Başkanı ADF'ye Karşı Hava Saldırılarını Sürdürdüklerini Açıkladı - Son Dakika
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Uganda Devlet Başkanı ADF'ye Karşı Hava Saldırılarını Sürdürdüklerini Açıkladı

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Demokratik İttifak Güçlerine (ADF) karşı hava saldırılarını sürdürdüklerini ve eylülde yapılan saldırıda yaklaşık 200 militanı etkisiz hale getirdiklerini bildirdi. ADF'nin saldırılarında binlerce sivilin öldüğü ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiği düşünülüyor.

Uganda Devlet Başkanı ADF\'ye Karşı Hava Saldırılarını Sürdürdüklerini Açıkladı
14.12.2023 - 11:22,
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Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Demokratik İttifak Güçlerine (ADF) karşı hava saldırılarını sürdürdüklerini, eylülde yapılan saldırıda yaklaşık 200 militanı etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Museveni, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, KDC'de istihbaratla belirlenen hedeflere yönelik hava saldırılarının sürdüğünü kaydetti.

16 Eylül'de yapılan saldırılarda yaklaşık 200 ADF militanının öldürüldüğünü aktaran Museveni, öldürülen yaklaşık 60 kişinin de isimlerini paylaştı.

Uganda ordusu, dün Kibaale Ulusal Parkı'nda ADF'ye yönelik operasyonda 2 militanı etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu, Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği düşünülüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Uganda Devlet Başkanı ADF'ye Karşı Hava Saldırılarını Sürdürdüklerini Açıkladı - Son Dakika
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