Uğur Elmalı'nın Everest Hedefi - Son Dakika
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Uğur Elmalı'nın Everest Hedefi

Uğur Elmalı, Down sendromlu çocuklar için Everest'e tırmanarak farkındalık yaratacak.

26.03.2025 12:47
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Adanalı sporcu Uğur Elmalı, Down sendromlu çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Everest Dağı'nın 5 bin 864'üncü metresine çıkıp "Var mısın benimle engelleri aşmaya" yazılı döviz açmayı hedefliyor.

Uçakla Nepal'deki Tenzing-Hillary Havalimanı'na giden dağcı Uğur Elmalı, yarın Everest'e çıkmaya başlayacak.

Tek başına günde 10 saat tırmanış yapmayı planlayan Elmalı, dağın 5 bin 864'üncü metresine ulaşabilmek için 16 gün boyunca yolculuk yapacak.

Elmalı, varış noktasına geldiğinde Down sendromlu çocuklar için "Var mısın benimle engelleri aşmaya" yazılı döviz açacak.

"İnşallah hedefime ulaşacağım"

Uğur Elmalı, yolculuğu öncesi AA muhabirine, ilk kez Everest Dağı'na çıkacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Tırmanışı bireysel gerçekleştireceğini dile getiren Elmalı, "Tırmanışı yapmamın sebebi Down sendromlu çocuklar için farkındalık oluşturmak. Dağda çocuklar için döviz açmayı hedefliyorum. İnşallah hedefime ulaşacağım." dedi.

Elmalı, başarılı olacağına inandığını ifade ederek, "Everest hayalimdi. Bu hayalimi Down sendromlu çocuklarla birleştirmek bana ayrı bir heyecan ve keyif veriyor." diye konuştu.

Gönüllü Anneler Topluluğunun kendisine destek verdiğini belirten Elmalı, "Tırmanışı 5 bin 864 metrede bitireceğim, tam zirve olmayacak. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17, gündüz ise sıfırın altında 5 derece olacağından bahsediliyor. Güzel bir serüven olacağını düşünüyorum. İnşallah başarıp Türkiye'ye döneceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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