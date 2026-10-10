Ukrayna güçleri, Rusya'da Yandex veri merkezini ve füze yakıtı tesislerini vurdu - Son Dakika
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Ukrayna güçleri, Rusya'da Yandex veri merkezini ve füze yakıtı tesislerini vurdu

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Ukrayna güçleri, Rusya\'da Yandex veri merkezini ve füze yakıtı tesislerini vurdu
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Ukrayna güçleri, Rusya'nın Kaluga bölgesindeki Yandex veri merkezi ile Nijniy Novgorod ve Tver'deki füze bağlantılı tesislere saldırı düzenlediklerini açıkladı. Fire Point, FP-1 İHA'larla vurulan veri merkezinin bazı modüllerinin devre dışı kaldığını bildirdi.

KİEV, 10 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna güçleri, Rusya'daki bir veri merkezine ve füze fırlatma altyapısı ile roket yakıtı üretimiyle bağlantılı çeşitli tesislere saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Ukraynalı savunma şirketi Fire Point, cuma günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, FP-1 tipi insansız hava araçlarının (İHA) Rusya'nın Kaluga bölgesindeki Grabtsevo sanayi parkında bulunan Yandex'e ait bir veri merkezini vurduğunu ve merkezin bazı modüllerini devre dışı bıraktığını belirtti.

Şirket, 63 megavatlık tasarım kapasitesine sahip tesisin Yandex'in en büyük veri merkezi olduğunu bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise saldırılarda Rusya'nın Nizhny Novgorod bölgesindeki V.P. Barmin Fırlatma Kompleksleri Araştırma Enstitüsü ile Kıtalararası Balistik Füze İmha Merkezi'nin yanı sıra Kh-55 ve Kh-101 seyir füzelerinde kullanılan yakıtın bileşenlerini üreten Tver bölgesindeki Redkino Deneysel Fabrikası'nın hedef alındığını duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise saldırılarda Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesindeki V.P. Barmin Fırlatma Kompleksleri Araştırma Enstitüsü ile Kıtalararası Balistik Füze İmha Merkezi'nin de vurulduğunu açıkladı. Açıklamada, Tver bölgesinde bulunan ve Kh-55 ile Kh-101 seyir füzelerinde kullanılan yakıtın bileşenlerini üreten Redkino Deneysel Fabrikası'nın da hedef alındığı belirtildi.

Basında yer alan haberlere göre Rus güçleri de eylül ortasından bu yana Ukrayna'daki veri merkezlerini ve diğer dijital altyapı tesislerini hedef alıyor.

Kaynak: Xinhua
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