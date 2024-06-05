Ulaş ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri mezun oldu - Son Dakika
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Ulaş ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri mezun oldu

Ulaş ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri mezun oldu

Ulaş ilçesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, düzenlenen törenle mezun oldu. Okul Müdürü Ali Işıkver, öğrencilerin lise eğitimini başarıyla tamamladıklarını belirtti. Tören sırasında mezun olan öğrencilerle ilgili bir video izlendi ve başarılı öğrencilere plaket takdim edildi. Mezuniyet kütüğüne plaket çakma işlemi de gerçekleştirildi. Tören sonunda öğrenciler kep atarak mezuniyet sevincini yaşadı. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler de katıldı.

05.06.2024 10:39
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Ulaş ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri mezun oldu.

Okul Müdürü Ali Işıkver, spor salonunda düzenlenen törende, öğrencilerin eğitim hayatındaki önemli dönüm noktalarından olan lise eğitimini başarıyla tamamladığını söyledi.

Konuşmanın ardından mezun olan öğrencilerle ilgili hazırlanan video izlendi.

Okulu başarıyla tamamlayan öğrencilere plaket takdim edilen törende okul birincisi tarafından mezuniyet kütüğüne plaket çakıldı.

Bayrak devir teslim töreninin ardından mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler kep attı.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Uysal, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ulaş ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri mezun oldu - Son Dakika

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