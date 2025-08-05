Ulaş\'ta Tritikale Hasadı Devam Ediyor

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğüne bağlı 14 bin 838 dekar alanda tritikale hasadı devam ediyor.

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, işletme Müdürü Ali Ceran'dan bilgi aldı.

Eskimez, ülkede tritikale tohumunun yüzde 50'sini karşılayan Ulaş'ta hasadın devam ettiğini belirtti.

Eskimez'e, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan ve İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli de eşlik etti.