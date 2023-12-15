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Ulaş'ta Yerli Malı Haftası Etkinliği

Ulaş ilçesinde Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Emre Zafer yerli üretimin artması ve yerli ürünlerin kullanılması bilincinin çocuklara erken yaşta kazandırılması gerektiğini vurguladı. Minik öğrencilerin kartondan yapılmış meyve kostümleriyle şiir okuduğu etkinlikte, davetlilere meyve ikram edildi.

Ulaş\'ta Yerli Malı Haftası Etkinliği
15.12.2023 - 12:45,
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Ulaş ilçesinde Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ulaş Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Emre Zafer, ülkede yerli üretimin artması ve yerli ürünlerin kullanılması bilincinin çocuklara erken yaşta kazandırılması gerektiğini söyledi.

Yerli Malı Haftası'nın önemine vurgu yapan Zafer, programın düzenlenmesinde emeği geçen Okul Müdürü Yavuz Şen ve öğretmenlere teşekkür etti.

Etkinlikte minik öğrenciler kartondan yapılmış meyve kostümleri giyerek şiir okudu, şarkılar söyledi.

Programın sonunda davetlilere meyve ikram edildi.

Etkinliğe, Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, milli eğitim şube müdürleri, İlçe Emniyet Amiri Yavuz Yılmaz, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
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