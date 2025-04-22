Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Şam'da - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Şam'da

Bakan Uraloğlu, Şam'da Suriye mevkidaşıyla ulaşım ilişkilerini geliştirmek için temaslarda bulundu.

22.04.2025 20:56
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- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Şam'da

ŞAM - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin başkenti Şam'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Şam temasları kapsamında Şam Uluslararası Havalimanına gelen Bakan Uraloğlu, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir tarafından karşılandı. Bakan Uraloğlu karşılamanın ardından Suriyeli mevkidaşı Bedir ile basın açıklaması yaptı. Suriye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Suriye'ye iki günlük çalışma programı vesilesiyle geldik. Meslektaşım Sayın Yarub'a havaalanına kadar gelip güler yüzle karşılamasından dolayı Türk halkı adına kendisine teşekkür ediyorum. Suriye'yi bağımsızlığına kavuşturdukları için kendilerini tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

"Birbirimizle kavuşamazsak bir şey yapamayız demektir"

"Ulaştırma olmadan hiçbir şey olmaz" diyen Bakan Uraloğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bir yerlere ulaşamazsak, birbirimizle kavuşamazsak bir şey yapamayız demektir. Onun için bu iki günlük ziyaretimizde ulaştırma alanında daha neler yapabiliriz, ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz bunu beraberce konuşacağız. Biz en uzun sınıra sahip iki ülkeyiz. O anlamda hem birbirimize ulaşmamız lazım hem de birbirimizin ülkeleri üzerinden diğer ülkelere beraberce ulaşmamız lazım. Havacılık, kara yolu taşıması, deniz yolu, demir yolu ve iletişim alanında neleri daha iyi yapabiliriz diye iki gün boyunca konuşacağız. Sayın Bakanın 5 yıllık bakanlık tecrübesi olduğunu biliyorum, Türkiye-Suriye ilişkilerine ne kadar kıymet verdiğini biliyorum. Bu nedenle kendisinin bu bakanlıkta olması iki ülke için şanstır diye düşünüyorum. İki ülke arasında tesis edeceğimiz güzel ilişkiler hem iki ülkenin gelişmesine hem de bölgedeki barışa katkı sağlayacaktır diye ümit ediyorum. Konuşmasının başında 'ikinci ülkenize hoş geldiniz' demesi bizi ziyadesi ile memnun etmiştir. Kendisini en kısa sürede Türkiye'ye davet ediyorum."

"İkinci ülkenize hoş geldiniz"

Suriyeli Bakan Bedir ise, Bakan Uraloğlu'nu ağırlamaktan şeref duyduğunu ifade ederek, "İkinci ülkenize hoş geldiniz. Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin derinliğini yansıtan bir ziyarettir bu. Suriye özgürlüğüne kavuştuktan sonra Türkiye'nin verdiği destek nedeniyle sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Bakan ile iş birliği ve desteği gerçek hayatta pratiğe dökmek istediklerini kaydeden Bedir, "Türkiye-Suriye arasındaki ulaştırma alanında ilişkileri eski dönemine kavuşturmayı umuyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkilerin aktif bir şekilde canlanması için taşımacılık, ulaştırma olmazsa olmaz bir temeldir. Türk halkı ve Suriye halkı olarak iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Şam'da - Son Dakika

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