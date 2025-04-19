Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Siirt İl Başkanlığı\'nda konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bizim Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Arap'ı, Çerkez'i asla böyle bir ayrımımız olmadı, Allah'ın izniyle de olmayacaktır." dedi.

AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Uraloğlu'na, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ile AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Partililerle bir araya gelen Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır ülkenin her köşesine hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bütün engellemelere rağmen çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Uraloğlu, "Bizim Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Arap'ı, Çerkez'i asla böyle bir ayrımımız olmadı, Allah'ın izniyle de olmayacaktır. Yani burada kıstasımız bellidir. Bizim için Allah'ın rızasına uyan insanlar, Allah'ın rızasını kazanan insanlardır bizim için kıymetli olan. Elbette akrabamızı, hemşehrimizi, milletimizi seveceğiz ama birinci derecede hepimizin gayesi Allah Teala'nın rızasını kazanmaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Uraloğlu, kentte yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Hizmet bizim görevimiz, biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu bizim sorumluluğumuz, burada bir keyfiyetimiz yok. Yaptığımız hizmeti de hiç kimsenin başına kakmayacağız. Kesinlikle bu bizim görevimiz olduğu için yapacağız. Yükümüz, sorumluluğumuz ağır. Biz bunu defaatle başardık. Allah'ın izniyle bundan sonra da başaracağız."

Uraloğlu, daha sonra beraberinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ve diğer yetkililerle AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül'ün hayatını kaybeden dayısı Ömer Tekin'in Şeyh Musa Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı, yakınlarına başsağlığı diledi.

Güres Caddesi'nde de esnafı ziyaret eden Uraloğlu, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Uraloğlu'na esnaf ziyaretinde Vali Kızılkaya, Milletvekili Gül ve AK Parti İl Başkanı Özturan da eşlik etti.