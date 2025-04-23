Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Şam\'da Emevi Camisi\'ni ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi Camisi'ni ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, dün geldiği Şam'da temaslarını sürdürüyor.

Emevi Camisi'ne gelen Uraloğlu ve beraberindeki heyet, caminin durumu hakkında Suriyeli yetkililerden bilgi aldı.

Uraloğlu ve Türk heyeti, Emevi Camisi haziresinde yer alan Selahaddin Eyyübi Türbesi ve Türk Havacılık Şehitliği'ni ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu ve beraberindekilere, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu eşlik etti.

Uraloğlu ve beraberindekilerin, gün içinde Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak ile ikili görüşme yapması planlanıyor.