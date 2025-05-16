Uşak'ın Ulubey ilçesinde ahırda çıkan yangında 54 kuzu telef oldu.
Avgan köyünde Mehmet Bayar'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm ahırı sardı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, ahırdaki 54 kuzu telef oldu.
Son Dakika › Güncel › Ulubey'de Ahır Yangını: 54 Kuzu Telef Oldu - Son Dakika
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