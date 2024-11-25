Uludağ\'da Kar Manzarası

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Uludağ'da aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle virajlı yollar eşsiz manzaralar oluşturdu.

Her yıl yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uludağ'da, iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Oteller Bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

Uludağ, kar yağışının ardından beyaz örtüsü ve kıvrımlı yollarıyla dikkati çeken bir görünüme kavuştu.

Zirveye doğru çıkan kıvrımlı yollarla bütünleşen Uludağ'ın, resim tablolarını andıran manzarası dronla kaydedildi.