Uludağ'da Kış Turizmi 2023: Konaklama Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
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Uludağ'da Kış Turizmi 2023: Konaklama Fiyatları Yükseliyor

Uludağ\'da Kış Turizmi 2023: Konaklama Fiyatları Yükseliyor

Uludağ'da kış turizmi için gecelik konaklama fiyatları 8 bin ile 10 bin lira arasında değişirken, yılbaşında paket programların kişi başı maliyeti 20 bin TL'yi buluyor. Kayak sezonu açılmışken, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi artmış durumda.

30.12.2024 11:08  Güncelleme: 11:11
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KIŞ turizminin merkezlerinden Uludağ'da bir kişi için gecelik konaklama bedeli, 8 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor. Teleferik ile gidiş-dönüşün 300 TL olduğu 'beyaz cennet'te, kayak öğrenmenin saati 3 bin, kayak ekipmanlarının günlük kiralama bedeli 1000 TL. Yılbaşında, paket programların kişi başı gecelik 20 bin TL olduğu Uludağ'da, diğer günlerde tatil yapmak isteyenlerin bir gecelik konaklama ile diğer giderlerinin minimum maliyeti de 12 bin 500 TL'yi buluyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da, mevsimin ilk kar yağışı 17 Ekim'de düşerken, kayak pistleri 15 Aralık'ta açıldı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, yağan kar hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 64 santimetre olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 5, en düşük sıfırın altında 8 derece ölçülürken; kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle doldu. Yılbaşında, paket programların kişi başı gecelik 20 bin TL olduğu Uludağ'da, diğer günlerde tatil yapmak isteyenlerin bir gecelik konaklama ile diğer giderlerinin minimum maliyeti de 12 bin 500 TL'yi buluyor.

TAKSİ ÜCRETİ GİDİŞ-DÖNÜŞ 2 BİN 500

Kişi başı gecelik konaklama fiyatının 8 bin ile 10 bin lira arasında değiştiği, 'beyaz cennet'e günübirlik taksi ile çıkmak isteyenler, gidiş-dönüş 2 bin 500 TL'yi gözden çıkaracak. Teleferik ile gidiş-dönüşün 300 TL olduğu Uludağ'da, kayak öğrenmenin saati 3 bin, kayak ekipmanlarının günlük kiralama bedeli 1000 TL. Uludağ'da yarım sucuk ekmekse 250-300 TL arasında satılıyor.

'KIŞ SEZONUMUZ, BU SENE ZAMANINDA GELDİ'

Yerli turistlerin yanı sıra Arap ve Uzak Doğu ülkelerinden tatilcilerin de tercih ettiği Uludağ'da sezondan umutlu olduklarını söyleyen otel işletmecisi Ömer Faruk Kamburoğlu, "3 sezondur geç gelen kış sezonumuz, bu sene zamanında geldi. Otellerimizde doluluk oranı yüzde 80'i buluyor. Otelimizde konsept odalarda fiyatlarımız değişmektedir. Odaların içeriğine göre fiyatlandırma yapılmaktadır. Uludağ'a gelen yerli ve yabancı turistlerimizi en iyi şartlarda ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'DÜŞE KALKA ÖĞRENECEĞİM'

Belçika'dan geldiği Uludağ'da kayak yapmayı öğrendiğini söyleyen Arda Unan (19), "Belçika'dan geldim. Uludağ'da kayak yapmak, çok eğlenceli oluyor. İlk kayak deneyimimi burada yapıyorum ve düşe kalka öğreneceğim. Arkadaşlarımla birbirimize yardım ederek kayıyoruz. Herkesin buraya gelip, görmesi gerekiyor. Her sene geleceğiz" diye konuştu.

'ULUDAĞ'DA KAYAK YAPMAK ÇOK EĞLENCELİ'

Geçen yıl ilk kez geldiği Uludağ'da karla tanıştığını ve bu yıl yeniden geldiğini söyleyen Perulu turist Margot Acha da (28) "Peru'dan geliyorum. Uludağ'da kayak yapmak çok eğlenceli ve yine geleceğim" derken, Sarp Tezonarıcı (28) ise "Bu sene snowboard yapmayı deneyeceğim. Uludağ pisti gerçekten kolay bir pist olduğundan benim için rahat oluyor. Her sene gelirim. Bundan sonra da geleceğim" diye konuştu.

'ULUDAĞ, İNSANLARIN AŞİNA OLDUĞU BİR KAYAK MERKEZİ'

Uludağ'ın hem profesyonel hem de yeni kayak öğrenenlerin tercih ettiği bir merkez olduğunu söyleyen kayak eğitmeni Turan Üstündağ (53), "Sezon açıldığından bu yana yerli ve yabancı turistler buraya gelmeye başladı. Yurt dışından da buraya kaymak için gelen turistler var. Uludağ'da kayak takımı fiyatları 1000 liradan başlıyor. Uludağ, insanların aşina olduğu bir kayak merkezidir" dedi.

UZUN TELEFERİK KUYRUKLARI OLUŞTU

Uludağ'a teleferikle gitmeyi tercih eden tatilciler uzun kuyruklar oluştururken, İzel Cansever (25), "Teleferikle Uludağ'a çıkmak gibi bir hedefimiz var. İlk defa çıkacağım, Uludağ için çok heyecanlıyım. Daha önce hiç çıkmadık ve çok heyecanlıyız. Eşimle beraber geldik ve sıra bekliyoruz. Uludağ'da kahve içip, sucuk ekmek yiyerek kayak yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uludağ'da Kış Turizmi 2023: Konaklama Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

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