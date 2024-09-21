Uludere'de Behdini Üzümü Hasat Şenliği - Son Dakika
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Uludere'de Behdini Üzümü Hasat Şenliği

Uludere\'de Behdini Üzümü Hasat Şenliği

Uludere'de düzenlenen şenlikte, Behdini üzümünün tarım ve ekonomi üzerindeki önemi vurgulandı.

21.09.2024 20:17
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Behdini Üzümü Hasat Şenliği" yapıldı.

Uludere Kaymakamı Bekir Yalçın, Yemişli köyünde düzenlenen etkinlikte, üzümün bölge ekonomisi ve tarıma ciddi katkı sağladığını söyledi.

Yerel üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirten Yalçın, "Behdini üzümü, sadece lezzetiyle değil aynı zamanda bölge halkının geçim kaynağı olmasıyla öne çıkıyor. Şırnak'ın kırsal kesiminde yaşayan bir çok aile bu üzümden elde edilen gelirle geçiniyor." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin de sınırın sıfır noktasındaki bölgede çiftçilerin yetiştirdiği Behdini üzümünün geleneksel bağcılık usulüyle yamaç arazilerde yapıldığını anlattı.

"Üzümle ilgili coğrafik işaret başvuruları yapıldı, sonucunu kısa zamanda olumlu olarak almayı planlıyoruz. Üzümün bölgenin geçim kaynağı olarak değerlendirilebilen tarımsal ürünüdür" diyen Sezgin, çiftçilere bakanlık aracılığıyla destekleme proje çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Üzüm yetiştiricilerden Sadık Ceviz de olumsuz hava koşulları nedeniyle diğer yıllara nazaran daha az verim aldığını, 1500 kilogram rekolte üzüm beklediğini ifade etti.

Üzümleri perakende olarak sattıklarını aktaran Ceviz, arta kalanı da pekmez olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Hasat şenliğine, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İbrahim Halil Çiftçi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Uludere, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludere'de Behdini Üzümü Hasat Şenliği - Son Dakika

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