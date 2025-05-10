Şırnak'ın Uludere ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.
Ortabağ Tüneli'nde seyir halindeki E.Ö. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın motor kısmı alev almaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek yetkililere durumu bildirdi.
Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtaki yangın söndürüldü.
Yangında, araçta hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Uludere'de Hafif Ticari Araçta Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?