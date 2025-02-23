ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde yol açma çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör yaralı kurtuldu.
Uludere ilçesi Yemişli bölgesinde yol açma çalışmaları yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör M.Z.E. yaralı kurtulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. M.Z.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İş makinesinin çıkartılması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Uludere'de İş Makinesine Çığ Düştü, Operatör Yaralı Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?