Ulusal Staj Programı 2025 Stajyer Havuzu Açıldı - Son Dakika
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Ulusal Staj Programı 2025 Stajyer Havuzu Açıldı

Gençlerin istihdamını destekleyen Ulusal Staj Programı'nın 2025 stajyer havuzu işverenlere açıldı.

15.05.2025 11:56
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Gençlerin istihdam edilmesini desteklemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla gençlere geniş sektörel yelpazede staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitim uygulamaları imkanı sunan programda, teklifler gönderilmeye başlandı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından üye ülkelere her yıl örnek uygulama olarak gösterilen, gençlerin iş dünyasına hazırlık sürecine destek sağlayan ve nitelikli iş gücü yetiştirme konusunda önemli model oluşturan Ulusal Staj Programı'nda, 2020-2024 yılları arasında 800 bin öğrenciye staj imkanı sunuldu.

Başvuru sayısı bu yıl da 400 bine yaklaşan program, hem yükseköğretimdeki gençlerin staj ihtiyacını karşılayacak kapsam ve niteliğe ulaştı hem de gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağladı.

Stajyer havuzu 2025 sonuna kadar erişime açık olacak

Programa başvuru yapan her üniversite öğrencisinin ortaöğretimden itibaren gerçekleştirdiği uzun dönemli çalışmalar ve sergiledikleri performans, yenilikçi, bilimsel ve objektif yöntemlerle değerlendirildi ve her biri için "akademik/mesleki", "sanatsal/sosyal" ve "sportif" alanlardaki yeterlilik puanları hesaplanarak aday profillerine eklendi.

Adayların profili; 5 binin üzerinde kamu kurumu ve 2 binden fazla özel sektör kuruluşunun erişim sağlayabileceği "stajyer havuzu"na kimlik ve iletişim bilgileri gizlenerek aktarıldı.

Böylece işverenler, ihtiyaç duydukları nitelikteki adaylara, kişisel bilgilerini görmeden, yetkinliklerine dayanan değerleme puanlarına göre teklif gönderme imkanına sahip oldu. Stajyer havuzu, 2025 yılı sonuna kadar staj teklifleri için erişime açık olacak.

Program'a 33 ülkeden öğrenciler adım attı

Stajın sadece teknik alanlarda sağlanan bir olanak olduğu anlayışını değiştiren Ulusal Staj Programı'na 205 üniversitenin 608 farklı bölümünden yapılan başvuru, mühendislik gibi alanların dışında sosyal bilimler öğrencilerinin de yoğun ilgisini ortaya koydu.

Türkiye'de öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencilerinin yanı sıra yurt dışında lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi öğrencilere de açık olan programa, 33 ülkedeki 451 farklı üniversitede eğitimine devam eden öğrenciler, staj olanaklarından yararlanmak için adım attı.

Programa; İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Rusya gibi ülkelerden de katılım sağlandı.

Başvuru yapan öğrenciler, staj tekliflerini Kariyer Kapısı Platformu'ndan takip edip süreci yürütebilecek; gelişmeleri ise Ulusal Staj Programı'nın resmi X, LinkedIn, Instagram, Facebook hesapları (@ulusalstajprg) üzerinden takip edebilecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulusal Staj Programı 2025 Stajyer Havuzu Açıldı - Son Dakika

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