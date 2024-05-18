Uluslararası Af Örgütü, Yeni Kaledonya'da Kanakların haklarının korunması çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uluslararası Af Örgütü, Yeni Kaledonya'da Kanakların haklarının korunması çağrısında bulundu

Uluslararası Af Örgütü, Yeni Kaledonya\'da Kanakların haklarının korunması çağrısında bulundu

Uluslararası Af Örgütü, Yeni Kaledonya'da yaşanan şiddet olayları sırasında yerli halk Kanakların haklarının korunması çağrısında bulundu. Örgüt, Fransız yetkililerin bölgedeki olayları dekolonizasyon süreci, ırksal eşitsizlik ve kendi kaderini tayin etme hakkı talepleri ışığında değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, TikTok'un yasaklanmasının ifade özgürlüğünün ihlali anlamına gelebileceği ve protestolara tepki olarak yasak getirmenin dünya genelindeki hükümetler için tehlikeli bir örnek olabileceği vurgulandı. Yeni Kaledonya'da yaşanan şiddet olayları sonucunda olağanüstü hal ilan edilmişti.

18.05.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Af Örgütü, Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da şiddet olayları sürerken yerli halk Kanakların haklarının korunması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü Pasifik Araştırmacısı Kate Schuetze yaptığı açıklamada, bölgedeki şiddetli protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Schuetze, Fransız yetkililerin bölgedeki olayları, "duraksayan dekolonizasyon süreci, ırksal eşitsizlik, yerli Kanak halkının uzun süredir barışçıl şekilde dile getirdiği kendi kaderini tayin etme hakkı talepleri" ışığında değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Fransa'nın sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanacağını duyurmasına atıfta bulunan Schuetze, TikTok'u yasaklamanın arkasında geçerli bir neden olmadığı sürece yasağın "ifade özgürlüğünün ihlali anlamına gelebilecek açıkça orantısız önlem gibi göründüğünü" vurguladı.

Schuetze, "protestolara tepki olarak yasak getirmenin dünya genelindeki hükümetler için tehlikeli bir örnek" teşkil edebileceğine dikkati çekti.

Fransa'nın olaylara makul şekilde tepki vermesi gerektiğini kaydeden Schuetze, Fransız yetkililerin, Kanak halkının yaşama ve ifade haklarını koruması ve bağımsızlık isteyen insanların görüşlerini barışçıl şekilde ifade edebilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni Kaledonya'da OHAL'e götüren süreç

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerde kendilerini zayıflatacağı gerekçesiyle Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanaklar, 300 bin olan ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Fransız hükümeti anayasa değişikliği tasarısı ile adadaki 25 binden fazla Fransız'ın seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmak istiyor.

Adada 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere toplam 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış fakat bağımsızlık yanlıları yüzde 50'ye ulaşamamıştı.

Adada son 4 gündür yaşanan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmişti ve 100'e yakın güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Yeni Kaledonya, Dünya, Uluslararası, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Af Örgütü, Yeni Kaledonya'da Kanakların haklarının korunması çağrısında bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
15:22 Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı
15:14 SADAT, Nijer’e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı SADAT, Nijer'e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı
15:10 Yok böyle bir para Galatasaray’da Fenerbahçe derbisine tarihi prim Yok böyle bir para! Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine tarihi prim
15:03 Lionel Messi’nin Barcelona’ya transfer olmak için imzaladığı peçete, 890 bin euroya satıldı Lionel Messi'nin Barcelona'ya transfer olmak için imzaladığı peçete, 890 bin euroya satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 18:33:19. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Af Örgütü, Yeni Kaledonya'da Kanakların haklarının korunması çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement