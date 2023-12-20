 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uluslararası Frankofoni Örgütü, Nijer'in Üyeliğini Askıya Aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası Frankofoni Örgütü, Nijer'in Üyeliğini Askıya Aldı

Uluslararası Frankofoni Örgütü (OIF), Nijer'in askeri darbe sonrası üyeliğini askıya aldığını duyurdu. OIF, Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi ve geçiş sürecine ilişkin bir takvim belirlenmesi talebinde bulundu.

Uluslararası Frankofoni Örgütü, Nijer\'in Üyeliğini Askıya Aldı
20.12.2023 - 23:15,
Abone Ol

Uluslararası Frankofoni Örgütü (OIF), 26 Temmuz'da askerlerin yönetime el koyduğu Nijer'in üyeliğini askıya aldığını bildirdi.

OIF'den yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in OIF üyeliğinin askıya alındığı belirtilirken, alıkonulan devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un da serbest kalması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ülkede anayasal düzenin bir an evvel yeniden tesis edilmesi ve geçiş sürecine ilişkin bir takvim belirlenmesi talebinde bulunuldu.

Fransız kültürüyle belli bir bağı olan ülke veya bölgelerin temsil edildiği uluslararası bir örgüt olan OIF, 1970'te Nijer'de kuruldu.

İlk kurulduğunda yalnızca Fransızca konuşan ülkelerden oluşan küçük bir örgüt olan OIF, zamanla üye devletlerin kültür, bilim, ekonomi ve adalet gibi alanlarda iş birliği yaptığı uluslararası bir örgüte dönüştü.

Nijer'deki darbe

Nijer'de, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Muhafız Alayı, Nijer, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Frankofoni Örgütü, Nijer'in Üyeliğini Askıya Aldı - Son Dakika


00:04
Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme: Herkes bize karşı Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme: Herkes bize karşı
23:33
İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:10
Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42
Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38
Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47
BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz

Son Dakika
00:04 Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme: Herkes bize karşı
23:33 İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:10 Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42 Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38 Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47 BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38 Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32 Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18 Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi
20:47 Almanya'da hükümet üyeleri, yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 00:11:46. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Frankofoni Örgütü, Nijer'in Üyeliğini Askıya Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement