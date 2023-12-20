Uluslararası Frankofoni Örgütü, Nijer\'in Üyeliğini Askıya Aldı

Uluslararası Frankofoni Örgütü (OIF), 26 Temmuz'da askerlerin yönetime el koyduğu Nijer'in üyeliğini askıya aldığını bildirdi.

OIF'den yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in OIF üyeliğinin askıya alındığı belirtilirken, alıkonulan devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un da serbest kalması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ülkede anayasal düzenin bir an evvel yeniden tesis edilmesi ve geçiş sürecine ilişkin bir takvim belirlenmesi talebinde bulunuldu.

Fransız kültürüyle belli bir bağı olan ülke veya bölgelerin temsil edildiği uluslararası bir örgüt olan OIF, 1970'te Nijer'de kuruldu.

İlk kurulduğunda yalnızca Fransızca konuşan ülkelerden oluşan küçük bir örgüt olan OIF, zamanla üye devletlerin kültür, bilim, ekonomi ve adalet gibi alanlarda iş birliği yaptığı uluslararası bir örgüte dönüştü.

Nijer'deki darbe

Nijer'de, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.