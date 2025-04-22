Uluslararası Trablus Fuarı Başladı

Libya'da bu yıl 51'incisi düzenlenen Uluslararası Trablus Fuarı, 30 ülkeden 500 firmanın katılımıyla başladı.

Başkentteki Uluslararası Trablus Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış törenine Başbakan Abdulhamid Dibeybe de katıldı.

Dibeybe, törende yaptığı konuşmada, Libya pazarına yönelik uluslararası güvenin arttığına işaret ederek, fuara 30 ülkeden 500 firmanın katılımının Libya'nın bölgesel ticaret ve yatırım haritasına güçlü bir şekilde dönmeye başladığının göstergesi olduğunu söyledi.

Başbakan Dibyebe, Libya'da geçen yıl verilen ticari lisans sayısında yüzde 42'lik artış olduğunu ve 10 yıldır ilk kez ekonomik fuar ve forumların düzenli olarak tertip edildiğini kaydetti.

Açılışta konuşan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc de Uluslararası Trablus Fuarı'nın Libya ekonomisini desteklemede, ticaret ve yatırım faaliyetlerini artırmada temel bir unsur olduğunu belirtti.

Çeşitli ülkelerden katılımcı firmaların ürün ve hizmetlerini sergileme imkanı bulduğu Uluslararası Trablus Fuarı 28 Nisan'a kadar devam edecek.