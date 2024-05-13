Ümit Meriç, Babam Cemil Meriç kitabının tanıtımı için Londra'da söyleşi ve imza günü düzenledi - Son Dakika
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Ümit Meriç, Babam Cemil Meriç kitabının tanıtımı için Londra'da söyleşi ve imza günü düzenledi

Ümit Meriç, Babam Cemil Meriç kitabının tanıtımı için Londra\'da söyleşi ve imza günü düzenledi

Yazar Ümit Meriç, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte Babam Cemil Meriç kitabını tanıttı. Meriç, babasının hayat yolculuğunu ve eserlerinin Türk edebiyatı ile felsefesine etkilerini anlattı. Kitabın tercümanı ve editörü John Shakespeare Dyson ise Cemil Meriç'in düşüncelerini İngilizceye çevirmenin zorluklarını paylaştı ve eserin kültürel anlayışı geliştirme ve kültürler arasında köprü kurma özelliğine vurgu yaptı.

13.05.2024 16:01
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Yazar Cemil Meriç'in hayatını ve eserlerini konu alan "Babam Cemil Meriç" kitabının yazarı Ümit Meriç, Londra'da söyleşi ve imza günü düzenledi.

Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen etkinliğe Meriç'in yanı sıra kitabın tercümanı ve editörü John Shakespeare Dyson ile çevirmen koordinatörü Ahmet Kot da katıldı.

Babasının hayat yolculuğunu ve eserlerinin Türk edebiyatı ile felsefesine etkilerini anlatan Meriç, kendi entelektüel gelişiminde de babasının oynadığı önemli role değindi.

Kişisel anekdotlar da paylaşan Meriç, babasının bakış açısının Türk entelektüel ortamını nasıl zenginleştirdiğini katılımcılarla paylaştı.

Dyson da eseri çevirirken yaşadığı deneyimlere işaret ederek Cemil Meriç'in düşüncelerinin ayrıntılarını yakalamakta zorluklar yaşadığını ancak bunu İngilizceye çevirmenin getirileri olduğunu söyledi.

Cemil Meriç'i anlatan bir eseri daha geniş bir kitleye ulaştırmaktan mutlu olduğunu belirten Dyson, eserin kültürel anlayışı geliştirme ve kültürler arasında köprü kurma özelliği olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ümit Meriç, Babam Cemil Meriç kitabının tanıtımı için Londra'da söyleşi ve imza günü düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Meriç, Babam Cemil Meriç kitabının tanıtımı için Londra'da söyleşi ve imza günü düzenledi - Son Dakika
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