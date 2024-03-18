Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun\'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı

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Esra Hankulu'nun ölümünün ardından yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ümitcan Uygun'un cezaevinde çekilen son fotoğrafları internete düştü. Uygun'un görüntülerde cezaevinde kaldığı süreçte bir hayli kilo aldığı ve bıyık bıraktığı görüldü.

BORNOZ KUŞAĞI İLE KAPIYA ASILMIŞ HALDE BULUNMUŞTU

Gerçek adı Sema Esen olan 21 yaşındaki Aleyna Çakır, 3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunmuştu. İlk zamanlar intihar olarak duyurulan bu ölümün aslında bir cinayet olduğu ortaya çıkmıştı. Ümitcan Uygun hakkında da sadece "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ceza istenmişti. "Hakaret ve basit yaralama" suçlarından "kovuşturmaya yer yok" kararı verilmişti.

GECEYİ GEÇİRDİĞİ DOĞRULANINCA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Aylar sonra ise Ümitcan Uygun, evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu dosyasıyla gündeme gelmişti. Öldüğü gece kamera kayıtlarında Uygun ile geceyi geçirdiği doğrulanınca Uygun gözaltına alınmıştı. Yargılamada ise Uygun, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şimdi ise aylardır cezaevinde olan Ümitcan Uygun'un son hali ortaya çıktı.

İşte kadın cinayetlerinde ismi geçen Ümitcan Uygun'un cezaevindeki son hali;