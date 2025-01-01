Umman ve Suriye'den İşbirliği Mesajı

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Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, Suriye halkını "zaferinden dolayı" tebrik ederek Suriye'nin yeniden inşası için destek mesajlarını iletti.

Busaidi, Suriye'de istikrarı ve güvenliği sağlamanın ve iki ülke arasındaki işbirliğini artırmanın önemine vurgu yaptı.

Umman resmi haber ajansına göre, Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Şeybani, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgede güvenlik ve barışın kökleştirilmesi amacıyla koordinasyonun artırılmasının gerekliliğini ifade etti.

Busaidi de Umman'ın Suriye halkının iradesine saygı duyulması ve Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki sabit ve destekleyici tutumunu yineledi.

Busaidi ayrıca "kardeş iki ülke arasındaki ortak işbirliğinin sürdürülmesi ve Suriye ile bölgedeki kalkınma ve istikrar çabalarına destek verilmesi" çağrısında bulundu.