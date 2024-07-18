Ümraniye Belediyesi Muharrem Ayında 70 Bin Kişiye Aşure Dağıtacak - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi Muharrem Ayında 70 Bin Kişiye Aşure Dağıtacak

Ümraniye Belediyesi, birlik ve beraberlik ayı olan muharrem ayında aşure ikramı geleneğini sürdürüyor. Belediyenin yemekhanesinde her gün 10 bin kişilik aşureler pişirilerek paketleniyor ve ilçenin çeşitli noktalarında dağıtılıyor. Aşure yapımında hijyen kurallarına dikkat edilerek birinci sınıf ürünler kullanılıyor.

18.07.2024 13:41
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Ümraniye Belediyesi muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık 70 bin kişiye aşure ikram edecek.

Ümraniye Belediyesi, birlik ve beraberlik ayı olan muharrem ayında aşure ikramı geleneğini bu yıl da sürdürüyor.

Belediyenin yemekhanesinde her gün 4 büyük kazanda özenle hazırlanan aşureler, paketlenerek dağıtım noktalarına sevk ediliyor.

Her gün yaklaşık 10 bin kişilik aşurenin pişirildiği yemekhanede, çalışanlar hijyen kurallarına azami özen gösteriyor.

Bir hafta boyunca ilçenin çeşitli noktalarında yaklaşık 70 bin kişiye aşure ikram edilmesi hedefleniyor.

Aşure yapımında birinci sınıf ürünler kullanılıyor

Aşurenin yapımı hakkında basın mensuplarına açıklama yapan şef Kadir Küçükkaya, belediye olarak günde 10 bin kişilik aşure dağıtımı gerçekleştirdiklerini, aşurenin hijyenik bir ortamda ve birinci sınıf ürünler kullanılarak yapılmasına dikkat ettiklerini söyledi.

Aşurenin yapım aşaması hakkında bilgi veren Küçükkaya, "Buğdayla başlıyoruz önce. Buğday patlama sürecine geldikten sonra sırasıyla kayısı, kuru üzüm, meyveler olmak üzere başta kuru incirle devam ediyoruz. Ardından şeker, nohut ve kuru fasulyeyle devam ediyoruz. İçinde toplamda 10 ürün var, en son kuruyemiş olarak fındığı koyuyoruz." dedi.

Bugüne kadar ilçedeki camilerde ve meydanlarda aşure dağıtımının devam ettiğini belirten Küçükkaya, bu sene Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın talimatıyla toplamda 70 bin kişiyi hedeflediklerini ve üçüncü gününde aşurelerin yapımına devam ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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