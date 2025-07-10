Ümraniye Belediyesi\'nden 20 Bin Kişiye Aşure İkramı

ÜMRANİYE Belediyesi'nin her yıl Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği Geleneksel Aşure İkramı bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurulan dev kazanlarda hazırlanan 20 bin kişilik aşure, vatandaşlara ikram edildi.

Ümraniye Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Muharem ayı dolayısıyla 20 bin kişiye aşure dağıtıldı. Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından dualar ve ilahiler okundu. Aşure kazanlarının başında uzun kuyruklar oluşurken, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da aşure kazanının başına geçerek vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti. Programda ayrıca mehter takımı da sahne aldı.

'10 MUHARREM ÇOK KIYMETLİ'

Yıldırım, "Kur'an-ı Kerim'de 'Eşhuru'l - Hurum' diye dört ay zikrediliyor. Bunlar Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve de Recep ayı. Bu aylar o kadar mübarek aylar ki savaş bile yasaklanmış. Rahmet ayı. Burada insanların kavga etmemesi lazım. Dinimizde küs olmak yok. Dünyada bütün savaşlar nefisten geliyor. İnsanların nefsinden bir bakıyorsun ki şeytanlaşmış insanlar ortaya çıkıyor. Allah bütün Müslümanları ve insanlığı bu beladan korusun. Muharrem ayında Aşure günü dediğimiz 10 Muharrem çok kıymetli. Tarihte çok büyük hadiseler olmuş" dedi.

'GELENEK YAŞASIN DİYE YAPIYORUZ'

Yıldırım, "Muharrem ayı çok mübarek bir ay. Biz de çok şükür Ümraniye'de sizlerle her yerde aşure dağıtmaya çalışıyoruz. Bugün de bu meydanda tam 20 bin kişiye aşure dağıtacağız. Bol bol herkese vereceğiz. Şimdiden afiyet olsun. Ümraniye olarak her sene 70 bin aşure, ihtiyaç olduğu zamanlarda camilerimizde, millet bahçelerimizde dağıtılıyor. Bu güzel gelenek yaşasın diye bunu yapıyoruz. Muharrem ayında bereket ve bolluk niyetiyle dağıtıyoruz. Böylece çocuklarımıza, torunlarımıza gelenek olarak devam ettirmiş oluyoruz" diye konuştu.