Ümraniye\'de 20 Bin Kişiye Aşure İkramı

Ümraniye Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla ilçedeki 20 bin kişiye aşure dağıttı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'na etkinlik için dev kazanlar getirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mehter Marşı'nın ardından dualar eşliğinde aşure pişirildi.

Bolluk ve bereketin simgesi olan aşureler yaklaşık 20 bin kişiye ikram edildi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da kazanların başına geçerek aşure dağıtımında yer aldı.

Muharrem ayının önemini vurgulayan Yıldırım, Ümraniye'de yıllardır sürdürdükleri aşure ikramını bu yıl da hemşehrileriyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yıldırım, "Bu gelenek bizi aynı sofrada buluşturuyor, birlik ve bereketin sembolü oluyor. Aşure geleneğini gelecek yıllarda da sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Ümraniye'de muharrem ayında her yerde aşure dağıtmaya çalıştıklarını, camilerde, millet bahçelerinde aşure ikramında bulunulduğunu dile getiren Yıldırım, "Bugün de bu meydanda tam 20 bin kişiye aşure dağıtacağız. Bu güzel gelenek yaşasın istiyoruz. Sizler de aşure ayında bereket ve bolluk niyetiyle alışveriş yaparsanız evlerimizde bereket olur. Aşureyi de böylece çocuklarımıza, torunlarımıza gelenek olarak devam ettirmiş oluruz." diye konuştu.

Etkinlik, edilen duaların ardından sona erdi.