14:07 •
Ece Ronay'ın eski eşinin işyerlerine saldırı düzenleyen şüpheliler, azmettirenin Kaan Akkuş olduğunu söyledi•
Ümraniye'de, apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Atatürk Mahallesi Kırgülü Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında bulunan dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Kısa sürede tüm daireye yayılan yangın için çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.
Sokakların dar olması nedeniyle itfaiyenin merdiven araçları olay yerine giremedi. Binanın girişinde bulunan dükkanın üzerine seyyar merdivenle tırmanan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de apartman yangını söndürüldü - Son Dakika