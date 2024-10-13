Ümraniye'de Bakımevinde İzinsiz Görüntü Kaydı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ümraniye'de Bakımevinde İzinsiz Görüntü Kaydı

Ümraniye Belediyesi, Hekimbaşı Bakımevi'nde izinsiz görüntü kaydedenler hakkında yasal işlem başlatacak.

13.10.2024 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi tarafından, Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde tedavi altındaki hayvanların görüntülerinin izinsiz kayda alındığı ve yanlış bir izlenim oluşturulduğu belirtilerek, bunu yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bakımevinin haftanın 6 günü belirli saatlerde vatandaşların ziyaretine açık olduğu ve bu zaman dilimlerinde sahiplendirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Merkeze gelen bir grubun, veteriner hekimin kendilerini bilgilendirme çabalarını dikkate almadan, tedavi altındaki hayvanların görüntülerini izinsiz kayda aldığı ve yanlış bir izlenime neden olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu görüntüler, hayvanların bakımsız olduğu gibi bir algı oluşturmak amacıyla, bağlamından koparılarak sosyal medyada paylaşılmıştır ancak bu bilgi tamamen yanlıştır. Bakımevimizde tedavi görmekte olan hayvanlarımız, sokaktan yaralı ve hasta halde getirilmiş olup, veteriner hekimlerimizin gözetiminde iyileşme süreçleri devam etmektedir. Hayvanlarımızın bakımı ve sağlığı en yüksek standartlarda sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bakımevine ait etrafı telle çevrili hayvan gömü alanının izinsiz şekilde kazılarak görüntülendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu da farklı bir amaçla sosyal medyaya yansıtılmıştır. Bu tür eylemler, gerçek durumu çarpıtma niyeti taşıyan girişimlerdir. Hekimbasi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'miz, her zaman hayvanseverler ve ilgili derneklerle işbirliği içinde, sokak hayvanlarının rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürütmeye devam etmektedir. Merkezimize izinsiz giriş yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Yanlış bilgilendirmelere karşı duyarlı olmanızı rica ediyor ve her zaman hayvanlarımızın iyiliği için büyük bir özenle çalıştığımızı vurgulamak istiyoruz."

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Ümraniye, Güncel, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Bakımevinde İzinsiz Görüntü Kaydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:11 Hizbullah’tan İsrail’de askeri üsse dronlu saldırı düzenlendi Hizbullah'tan İsrail'de askeri üsse dronlu saldırı düzenlendi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimleri disipline sevk etti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimleri disipline sevk etti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
19:53 Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun
17:20 İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı
14:28 Reynmen, Miss Turkey finalistiyle dünyaevine girdi Reynmen, Miss Turkey finalistiyle dünyaevine girdi
14:24 ABD’de şok cinayet: Annesini öldürüp parçaladı sonra da pişirdi ABD'de şok cinayet: Annesini öldürüp parçaladı sonra da pişirdi
14:22 3 aylık hamile kadına evinin önünde taciz Çığlıkları koca sokağı inletti 3 aylık hamile kadına evinin önünde taciz! Çığlıkları koca sokağı inletti
14:20 10 yıllık evli çift, 3 çocuk sahibi olduktan sonra kuzen olduklarını öğrendi 10 yıllık evli çift, 3 çocuk sahibi olduktan sonra kuzen olduklarını öğrendi
14:17 Dursun Özbek’ten Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye bomba gönderme: Çok korkmuşlar Dursun Özbek'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye bomba gönderme: Çok korkmuşlar
14:05 Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Celine Dion hakkında büyük iddia: Playback yaptı Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Celine Dion hakkında büyük iddia: Playback yaptı
13:40 Tekstil devi konkordato ilan etti Tekstil devi konkordato ilan etti
13:31 Anne ve babasını öldürüp cesetleri ile 4 yıl yaşayan kadına 36 yıl hapis cezası verildi Anne ve babasını öldürüp cesetleri ile 4 yıl yaşayan kadına 36 yıl hapis cezası verildi
13:23 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 21:40:24. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Bakımevinde İzinsiz Görüntü Kaydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.