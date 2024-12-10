Ümraniye'de Minibüs Yangını

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Ümraniye'de park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aslıhan Sokak'ta park halinde olan Ümraniye Belediyesine ait minibüste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Minibüste hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.