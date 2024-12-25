Ümraniye'de Moda Okulu Projesi Başlıyor

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Ümraniye Belediyesi, Tayvan Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu'yla "Moda Okulu Giyim Atölyeleri" projesini hayata geçirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bireylere destek olmayı ve özellikle kadınların güçlenmesini hedefleyen projeyle gençlerin mesleki beceriler kazanarak kendilerine bir gelecek inşa etmesi amaçlanıyor.

Üretim yapıp, aile bütçelerine katkı sağlama imkanı sunulan kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer edinmesini destekleyen projenin bölgesel kalkınmaya da katkı sağlaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, projenin Ümraniye için önemini belirterek, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang'a teşekkür etti.

Yıldırım, projenin kadınların üretkenliğini artırarak toplumda daha güçlü bir yer edinmelerine olanak sağlayacağını kaydetti.

Volkan Chih-Yang Huang ise destek vermekten memnuniyet duydukları projenin başarısı için gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti.