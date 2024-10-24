Ümraniye\'de Unlu Mamul Denetimi

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Ümraniye Belediyesi, ilçe genelinde unlu mamul üreten işletmeleri denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde pastanelerin hijyen standartlarına uyumu, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri, gramaj kontrolleri, personelin çalışma koşulları ve kıyafet düzenlemeleri gibi birçok kritere bakılıyor.

Ekipler, eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli iyileştirmelerin en kısa sürede yapılması konusunda uyarıda bulundu.

İlçe halkının sağlıklı, hijyenik ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yapılan denetimlerin süreceği belirtildi.