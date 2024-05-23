Ümraniye'de, yaşlı kadın ile oğlu evlerinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'ndeki ikamete gelen postacı, içeriden gelen kötü kokular nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 80 yaşındaki Hatice Turan ile 50 yaşındaki oğlu Kamil Turan'ın cesedini buldu.
Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin soruşturması sürüyor.
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