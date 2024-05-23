Ümraniye'de yaşlı kadın ile oğlu evlerinde ölü bulundu - Son Dakika
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Ümraniye'de yaşlı kadın ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Ümraniye\'de yaşlı kadın ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Ümraniye'de Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Hatice Turan ve oğlu Kamil Turan'ın evinde kötü kokuların gelmesi üzerine postacı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve gelen ekipler, Hatice Turan ve Kamil Turan'ın cesedini buldu. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

23.05.2024 10:11
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Ümraniye'de, yaşlı kadın ile oğlu evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'ndeki ikamete gelen postacı, içeriden gelen kötü kokular nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 80 yaşındaki Hatice Turan ile 50 yaşındaki oğlu Kamil Turan'ın cesedini buldu.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA

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