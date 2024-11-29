Ümraniye'de Yeni Okul Açıldı

Güncel

Ümraniye Belediyesi ve Halkbank işbirliğiyle inşa edilen 32 derslikli ve bin öğrenci kapasiteli Ümraniye Halkbank Ortaokulu eğitim hayatına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk ders zili çalan okul, geniş imkanlarıyla öğrencilere kaliteli bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyor.

Okulun bünyesinde 210 kişilik konferans salonu, 200 kişilik kütüphane, fen ve bilgisayar laboratuvarları, teknoloji tasarım atölyesi, müzik ve görsel sanatlar derslikleri yer alıyor.

Öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarına yönelik kantin ve yemekhane gibi alanlarıyla tam donanımlı bir eğitim merkezi olma özelliği taşıyan okulda, bahçe zemini altına yapılması planlanan kapalı spor salonunun ise tamamlandıktan sonra öğrencilerin hizmetine sunulacağı belirtildi.

7 bin 572 metrekarelik alanda yer alan okulun, Ümraniye'deki eğitim kalitesini bir üst seviyeye taşıyacağı belirtildi.