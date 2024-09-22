Umre Turları 6 Ekim'de Başlıyor - Son Dakika
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Umre Turları 6 Ekim'de Başlıyor

2024-2025 ikinci dönem umre turları, 6 Ekim'de başlayacak. Kayıtlar hazirandan itibaren alınıyor.

22.09.2024 11:18
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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2024-2025 ikinci dönem umre turlarının 6 Ekim'de başlayacağını söyledi.

Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, umre turları kayıtlarını haziran ayından itibaren almaya başladıklarını bildirdi.

2024-2025 umre sezonu kapsamında ilk dönem kafilelerini ağustostan itibaren kutsal beldelere gönderdiklerini ifade eden Bircan, özellikle ekim, kasım, aralık ve ocak aylarında gerçekleşecek ikinci dönem turları için yoğun talep aldıklarını belirtti.

Sömestirde öğrenci ve öğretmenlere yönelik özel turlar açtıklarını anlatan Bircan, kasım ayındaki ara tatilde, kutsal beldelerdeki manevi atmosfere ulaşmak isteyen öğrenci ve veliler için 7 günlük turlar planladıklarını, buna da yoğun bir talep olduğunu söyledi.

Bircan, bu süreçte gelen bütün taleplere cevap vermeye çalışacaklarını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının umre turları için hazırlıkları tamamladığını vurgulayan Bircan, "Şu an için ramazan ayına kadar olan bütün turlarımız başvurulara açıktır. Vatandaşlarımızın zamanı ve ekonomik durumuna göre 7, 11, 15, 20, 24 günlük, Kabe'ye yakın ve uzak mesafe olmak üzere tercihler sunduk. Vatandaşlarımız, kendi zaman dilimleri ve ekonomik durumlarına göre bu paketlerden birini seçebilecekler." diye konuştu.

İkinci dönem umre turlarına yönelik yoğun bir talebin olduğunu dile getiren Bircan, "Başvuran bütün vatandaşlarımızı Kabe-i Muazzama ile buluşturmak için çalışacağız. Umre turlarımızı dönem dönem açıyoruz. 6 Ekim'den itibaren ilk kafilemiz yola çıkacak. Ramazan turlarımızı ise daha açmadık. Ramazanla alakalı özel bir çalışma yapıyoruz, çok yakın zaman tur başvuruları açılacak. Ramazanın manevi atmosferini kutsal beldelerde geçirmek isteyenlere sunulacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Turizm, Güncel, 6 Ekim, Son Dakika

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