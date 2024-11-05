Üniversite Harçlarına Zam

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LONDRA, 5 Kasım (Xinhua) -- İngiltere Eğitim Bakanı Bridget Phillipson, üniversite harçlarına gelecek yıl yüzde 3,1 oranında zam yapılacağını açıkladı. Bu, 2016'dan bu yana harçlara yapılacak ilk zam olacak.

Enflasyona bağlı olarak yapılan zam, yıllık en yüksek ücreti 9.535 sterline (12.335 ABD doları) çıkaracak. Öte yandan, yaşam masraflarının karşılanmasına yardımcı olmak üzere öğrencilere verilen öğrenim kredilerinde de yüzde 3,1 oranında artış yapılacak.

Phillipson, yüksek öğrenimdeki mali zorluklara dikkat çekerek, dezavantajlı öğrencilerin imkanlarını artırmayı hedefleyen reformların ipuçlarını verdi.

Gölge Eğitim Sekreteri Laura Trott ise bu kararı eleştirerek, son bütçe kararları nedeniyle olumsuz etkilenenler listesine öğrencilerin de eklendiğini söyledi.