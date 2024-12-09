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Üniversiteli öğrencilerden geleceğin bilim insanlarına laboratuvar desteği

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Üniversiteli öğrencilerden geleceğin bilim insanlarına laboratuvar desteği Ortaokulu'na fen ve bilişim alanlarında modern bir laboratuvar kazandırdılar Fen ve Bilişim "Z Laboratuvarı" ile tek çatı altında Proje ldierli Anıl Ata Aktürk: "Profesör ve bilim insanları yetiştirebilmek adına bir...

09.12.2024 20:48
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Üniversiteli öğrencilerden geleceğin bilim insanlarına laboratuvar desteği

Ortaokulu'na fen ve bilişim alanlarında modern bir laboratuvar kazandırdılar

Fen ve Bilişim "Z Laboratuvarı" ile tek çatı altında

Proje ldierli Anıl Ata Aktürk:

"Profesör ve bilim insanları yetiştirebilmek adına bir adım attık"

ISPARTA - Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, 'Z-Laboratuvar' adlı projeyle Isparta'daki Şehit Koray Akoğuz Ortaokulu'na fen ve bilişim alanlarında modern bir laboratuvar kazandırdı. Proje lideri Anıl Ata Aktürk, " İleride ülkemize bir bilim adamı kazandırmak adına bir ön ayak olduk" dedi.

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 4. sınıf öğrencileri, eğitime katkı sağlamak amacıyla örnek bir projeye imza attı. Öğrenciler ders bünyesinde hazırladıkları 'Z-Laboratuvar' projeyle Şehit Koray Akoğuz Ortaokulu'na fen ve bilişim alanlarında modern bir laboratuvar kazandırdı. 'Bilim ve Teknolojide Yeni Bir Çağ Başlatıyoruz' sloganı ile başlatılan proje geleceğin eğitim ortamını desteklemek amacıyla öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tasarlandı.

Projenin açılışında konuşan Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü Abdürrahim Tan, katkılarından dolayı projeyi hayata geçiren öğrencilere teşekkür ederek, "Bilimin somutlaştırılması konusunda yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. En azından öğrencilerimiz, güzel bir odada sizin aldığınız bu malzemelerle birlikte bakış açılarını biraz daha değiştirerek eğitim görecek ve deneyler yapacaklar. Umarım, ileride ülkemize ışık tutacak deneyler yapacaklardır. Zaten büyük fikirler küçükken başlar. Gönül isterdi ki daha büyük bir alanda bu laboratuvarı kurabilelim fakat elimizdeki imkanlar bu şekildeydi. Bu laboratuvarı yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bu projeyi yapan abilerime ve ablalarıma çok teşekkür ediyorum"

Ortaokul son sınıf öğrencisi Rümeysa Yüksel ise laboratuvarın kendileri için çok faydalı olduğunu belirterek, "Ben Şehit Koray Akoğuz Ortaokulu'nda okumaktayım. Bugün okulumuzun yeni 'Z Laboratuvarı' için buradasınız. Burası bizim için çok faydalı oldu. Yeni bilgisayarlar geldi, masalarımız kaplandı. Burada soy gazların elektrik sayesinde oluşturduğu ışıkları görebiliyoruz. Ayrıca mikroskoplarımız sayesinde bazı incelemeler yapabiliyoruz. Bu projeyi yapan abilerime ve ablalarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Gelecek nesillere somut bir proje bıraktık"

Laboratuvarın kurulmasına öncülük eden proje lideri Anıl Ata Aktürk, "Ben ve ekibim Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileriyiz. Şehit Koray Akoğuz Ortaokulu'na 'Z Laboratuvar' kazandırdık. Bu projeyi yapmamızın asıl amacı, gelecek nesillere somut bir proje bırakmaktı. Hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimize burada çalışabilecekleri bir alan oluşturduk ve ileride bir bilim insanı yetişmesi adına ön ayak olduk. Ben ve arkadaşlarım bu yolda çok ter döktük. Güzel bir başlangıcımız oldu, güzel de bir sonumuz oldu. Öğrencilerimiz burada deneyler yapmaya başladılar. Bu deneyleri gerçekleştirdiklerini gördüğümüzde ne kadar güzel bir iş başardığımızı anladık ve bu bizi mutlu etti. İnşallah temennimiz, şu anki öğrencilerimizin ve daha sonra gelecek öğrencilerin bu alanlarda kendilerini daha iyi yetiştirmeleridir. Bizim burada amacımız, hem bilişimi hem de fen bilimlerini bir laboratuvarda birleştirmekti. İsmini 'Z Laboratuvarı' koyduk çünkü içerisinde A'dan Z'ye her şeyin bulunmasını hedefledik." ifadelerini kullandı.

"Ülkemize profesörler ve bilim insanları yetiştirebilmek için bir adım atmak istedik"

Aktürk, projenin bir diğer önemli amacının Türkiye'ye faydalı bireyler yetişmesine katkı sağlamak olduğunu belirterek, "İleride ülkemizde bilim, bilişim ve fen bilimleri alanlarında profesörler ve bilim insanları yetiştirebilmek için bir adım atmak istedik. İsteriz ki her okul böyle bir laboratuvar barındırsın."

Bu proje ile yalnızca akademik eğitimin değil, sosyal sorumluluğun da bir parçası olmanın önemini vurgulayan SDÜ İletişim Fakültesi öğrencileri, 'Z-Laboratuvar' ile bölgedeki eğitim kalitesini artırarak öğrencilere daha geniş bir perspektif kazandırmayı bekliyor. Anıl Ata Aktürk, Cansu Erdemir, Rohat Baran Çelik, Furkan Bostancı, Erol Emir Can, Hüseyin Kara ve Gizem Güç isimli öğrencilerin hazırladığı proje çerçevesinde tasarlanan laboratuvarın açılışı için tören düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü Abdurrahim Tan, öğretmenler ve öğrenciler katılı.

Kaynak: İHA

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