Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü - Son Dakika
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Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü

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Ordu'da restoranda boş yer bulmadığı için 15 kişiyi gözaltına aldırdığı iddia edilen ancak güvenlik kamerası görüntülerinde ailesiyle birlikte çalışanların saldırısına uğradığı ortaya çıkan Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca konuştu. Koca, ''Kimseyi tehdit ya da hakaret etmedim. Videoda da gözüküyor. Sağdan kulağıma yumruk yedim. Arkaya doğru sendeledim. Bu sefer de kayınvalidem ve 9.5 aylık çocuğum, 1,5 metreden yere düştü.'' dedi.

05.08.2024 21:24
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Ordu'da restoranda çalışanlarla çıkan kavgada ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ilk kez konuştu. Koca, "Kimseyi tehdit ya da hakaret etmedim. Videoda da gözüküyor. sağdan kulağıma yumruk yedim. Arkaya doğru sendeledim. Bu sefer de kayınvalidem ve 9.5 aylık çocuğum, 1,5 metreden yere düştü." ifadelerini kullandı.

SAVCI RESTORANDA AİLESİYLE BİRLİKTE SALDIRIYA UĞRADI

Ordu'nun Aybastı içesinde, cumhuriyet savcısı ile restoran çalışanları arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Olay sonrası gözaltına alınan 15 kişiden 1'i tutuklandı. Bazı basın yayın kuruluşlarında yemek için gittiği mekanda boş yer olmamasına sinirlenen cumhuriyet savcısının, mekanın sahiplerini ve çalışanlarını tehdit ederek gözaltına aldırdığı öne sürüldü. Ancak ortaya çıkan görüntülerde çalışanların mekandan çıkmak üzereyken savcıya saldırdığı görüldü. Olay esnasında savcının 9 aylık oğlu da yere düşerek yaralandı.

Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca, restoranda yaşanan olayı anlattı

OLAYIN ARDINDAN İLK KEZ KONUŞTU

Savcı Mücahit Şamil Koca olayın ardından ilk kez konuştu. Savcı Koca şunları söyledi: "Tavsiye üzerine dün akşam 20:40'ta güleç restorana gittim. Dönüş için zamanımız kısıtlı olduğundan siparişimizin çıkmasının kaç dakika süreceğini sordum. Bir çalışan 20 dakika dedi. İlerledik üst kata çıkalım dedik. Bu esnada çalışanların tavırları agresifti, belki de yorgunlardır bilmiyorum ancak asla isimleri gibi 'güleç' değillerdi. 'Üst katta temizlik var' dediler 'alt katta şu masaya oturun' diye yer gösterdiler. Yine tamam dedim oraya doğru ilerledim.

Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca, restoranda yaşanan olayı anlattı
Savcı Mücahit Şamil Koca

Arkadan bir kasiyer '30 dakika sürer' dedi. Bir yandan dürüstlük yapıyor bir yandan da hazırlanma dakikası 20'den 30'a çıkınca, ben de 30'a da 40'a da 50'ye de çıkar diye düşündüm, daha sonrasında buradan vazgeçip dışarıya çıktık, ancak tavsiye üzerine geldiğim için mekanın da kalabalık olmasıyla 'demek ki en güzeli burası' diye düşünerek buraya tekrar girmek istedim. Daha önce dedikleri masaya hiçbir şey söylemeden oturmaya yeltendik.

"İŞ YERİ SAHİBİ ÜZERİME YÜRÜDÜ"

Tam oturacağız bir çalışan geldi, 'sipariş verecek misiniz?' diye sordu. Siparişin süresinin 1 saat süreceğini söyledi. Ben de 'dalga mı geçiyorsunuz 2 dakika önce çıktım 20 dakika 30 dakika diyordunuz' dedim. O ana kadar savcı olduğuma dair hiçbir şey söylemedim. Olay beni de sinirlendirdi. Buranın sahibi kim diye sordum. Mekan sahibine 'ben Ünye savcısıyım beni Aybastı karakolundan tavsiye ettikleri için buraya geldim dalga mı geçiyorsunuz? dedim. O esnada iş yeri sahibi 'sen savcıysan ben de bilmem neyim' niye savcı olduğunu söylüyorsun ki gibisinden cümleler sarf etti ortam gerildi üzerime de yürümeye başlayınca ben olay büyümesin diye dışarıya çıktım."

Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca, restoranda yaşanan olayı anlattı

"KULAĞIMA YUMRUK YEDİM"

Olayların işletme dışında da devam ettiğini belirten Savcı Koca sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yayılan videoda da gözüküyor. Dışarıya çıkınca orada önlüklü beyefendi vardı ona sitem ettim 20-30 saniye konuştuk. Daha sonra o da üzerime yürümeye başladı. Zaten benim tavırlarımdan belli bir şeyden anlatmaya çalışır şekilde el kol hareketi yapıyorum. Hiçbir şekilde hakaret etmedim. Kasadakilere dedim sadece savcıyım diye. Dışarıdaki adama savcıyım da demedim. O da üzerime yürümeye başladı sonra arbede çıktı ve kendi nereden geldiğini dahi görmedim bir şekilde sağdan kulağıma yumruk yedim. Arkaya doğru sendeledim.

"9 AYLIK ÇOCUĞUM 1,5 METREDEN YERE DÜŞTÜ"

Bu sefer de kayınvalidem ve 9,5 aylık çocuğum, 1,5 metreden yere düştü. Bu zamana kadar fotoğrafını WhatsApp durumunda bile yayınlamadığım çocuğumun fotoğrafını şimdi maalesef mağduriyetimin giderilmesi adına her yere yaymak zorunda kaldım. Elimi kaldırdım ne yapıyorsunuz diye yakındım hemen jandarmayı aradım. 'Bizi darp ediyorlar' dedim. O esnada 20 dakikaya yakın başka bir dükkanda da mahsur kaldım. '9 aylık bebeğe bunu yapmaya utanmıyor musunuz' diye söylendim."

Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca, restoranda yaşanan olayı anlattı

"JANDARMAYA TALİMAT VERMEDİM"

Jandarma olay yerine gelince yanlarına gittiğini belirten Savcı Koca, "'Bakın' dedim bana saldıranlara, 'savunmasızken vurabiliyorsunuz, hadi şimdi de yapın. Allah'ınız yok mu çocuğa vuruyorsunuz' dedim. 'Herkesin içinde ağzıma s...' dedim. İnsanların içinde o gerginlikte bunu yanlış anladılar bize küfür ediyorsun dediler. Kimseye küfür etmedim bunu sinirli bir şekilde söyledim ancak küfür etmedim. Kimseye hakaret de etmedim. Kolluk kuvvetine talimat da vermedim. Sadece burada mağdur olduğum için nöbetçi savcının dediklerini yapın beni buradan sağ salim uzaklaştırın dedim başka herhangi bir talimatta da bulunmadım" ifadelerini kullandı.

Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca, restoranda yaşanan olayı anlattı

"YALAN HABERLER ÇIKTI"

Savcı Koca, açıklamalarına şöyle devam etti: "Olayın ardından videolar ortaya çıkınca kendi kendime 'bu olay çarpıtılır' diye düşündüm ve öyle de oldu. Basında 'sipariş geç kaldı diye 15 kişiye gözaltına aldı', ya da 'yer bulamadığı için 15 kişi gözaltına aldı' gibi yalan haberler çıktı. Sadece güvendiğim insanlara olayın fotoğraf ve videolarını atıp olay bu şekilde oldu diye açıklama yaptım.

"ŞOK HALİNDEYİM"

Herhangi bir şekilde bu söylenenlerle alakalı bir durum gelişmedi. Böyle bir linç bekliyordum ama bu kadar olacağını beklemiyorum. Şok halindeyim. Telefondan başımı kaldıramıyorum. bilgisayarımı dahi açamadım. 400-500 tane mesaj geldi, 300 tane arama var belki de hiçbirisine dönemiyorum. Kimseyi tehdit ya da hakaret etmedim. Sadece sinirle masalarına vurarak kızgın bir şekilde 'yazıklar olsun' minvalinde söylemlerde bulundum. 'Demin masumlara savunmasızlara vurmak kolaydı hadi şimdi vurun' şeklinde serzenişte bulundum."

Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Biyo Art: Öyle durumlarda aileni götür eve geri dön gel gör işini 109 8 Yanıtla
  • Furkan Aksoy: Yerin ismi GÜLEÇ IZGARA Aybastı Ordu da gerekeni yapalım 89 14 Yanıtla
  • ihsan aykut: Burada yapılan gerçekten çok kötü bir olay ancak burada garip olan normal bir kavgadan tutuklanma çıkması eğer bu doğru ise başka yerlerde görevi başındaki memura yapılan saldırılarda neden bir tutuklama olmuyorişte tamda bu bir çifte standart oluyor diye düşünüyprum. 68 26 Yanıtla
    Süper Çocuk: Burada tutuklama çıkması normal. Ama dediğin gibi çifte standart var. Darp edilen, hakarete uğrayan o kadar polis,jandarma vs devlet memurunun yediği tekme,yumruk ve hakaretler yapanın yanına kar kalıyor maalesef... 49 4
  • Gece Yıldız: Savci adam doğru diyor videoda var okadar insanın içinde ailesinin yanında adam sana sovsede saldırılmaz adam en sonunda savcıyım demiş tıklamamışlar bunu tenhada yapamazsın orası turisttik bir yer nasılsa biri gider diğeri gelir manasında insana değer verilmiyor malesef devlet elemanını ezdirmez gereğini yapar hadi savcı olmasaydı sıradan bir insan olsaydı ailenin yanında yemek yerine yediğin dayak makbule geçerdi bu mu yani esnaflık 85 6 Yanıtla
  • fatih mazlum: Cocuga yazik olmus..olay iyi arastirilmali kimse kimseye durduk yere psikopat degilse saldirmaz karsi tarafta dinlenmeli.. 41 35 Yanıtla
  • Emin Erol: acaba doğrumu 18 40 Yanıtla
  • Balalayka Trampet: Ben o restoranda yemek yemem, yesem de savci oldugumu soylemem, son zamanlarda savci,kaymakamlar cok sorumsuz laubali 19 34 Yanıtla
  • Mehmet Güney: bu aslında savcıya bir hayat sınavı. yanlış anlaşılma ve insanın kendini ifade edememesi daha doğrusu anlaşılmamak insanı çıldırtır. ileriki yıllarda bu mesele kendisne umarım ders olur ve olaylara daha geniş bakmasına yardımcı olur. 29 2 Yanıtla
  • jackal insomnia: baştan sona saçma bir olay 11 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü - Son Dakika
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