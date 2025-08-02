Ünye\'de Batıpark Millet Bahçesi Açıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Karadeniz sahiline yapılan Batıpark Millet Bahçesi deniz, doğa ve spor tutkunları için farklı aktiviteleri bir araya getiriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ünye Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının işbirliğinde hayata geçirilen Batıpark Millet Bahçesi Projesi, mayıs ayında hizmet vermeye başladı.

Gölevi Mahallesi'ndeki 95 bin metrekarelik alana gelenler, deniz ve eşsiz doğa manzarasıyla eğlenceli vakit geçirme şansı buluyor.

Bahçedeki halk ve engelsiz plajının yanı sıra piknik, oturma, yürüyüş, fitness alanları, çocuk parkı, voleybol ve basketbol sahaları, manyetik kum alanları, yöresel ürün satış noktaları, kafe ve restoranlar yer alıyor.

Karavan park imkanının da sunulduğu alanda yapımına devam edilen aquaparkın da kısa sürede açılması planlanıyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AA muhabirine, Batıpark Millet Bahçesi'nde sosyal ve sportif faaliyetlerin bir arada yer aldığını söyledi.

Tavlı, alanın plajıyla birlikte en özel millet bahçelerinden biri olduğunu belirterek "Plajımızda her şey ücretsiz olarak hizmet veriliyor. Lavabolar, soyunma ve giyinme kabinleri, duş alanlarından faydalanabilecekleri bir lokasyon. Aynı zamanda karavanlarımızın da konaklayabildiği alanları da içinde barındıran özel bir yer." diye konuştu.

Alanın daha önce atıl durumda olduğuna değinen Tavlı, "Burası daha önce kullanılamayan ve hatta vatandaşlarımızın denize girmek için bile yaklaşmaya cesaret edemedikleri bir alandı. Bugün 95 bin metrekarelik alanın her metrekaresini turizm amaçlı gelen misafirlerimiz ve hemşerilerimiz kullanabiliyorlar. Burası vatandaşlarımıza hizmet edebilir hale dönüşmüş durumda." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'e gelenlerin burayı ciddi anlamda kullanmaya başladıklarına işaret eden Tavlı, şunları kaydetti:

"Farklı illerden ve ülkelerden insanları burada misafir ettiğimize şahit oluyoruz. Aynı zamanda misafirlerimizle sohbet ettiğimizde memnuniyetlerini ve teşekkürlerini bize iletmelerinden dolayı da ziyadesiyle mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Buranın hem plaj hem millet bahçesi hem de sosyal tesisler içerisinde yeme içme gibi ihtiyaçlarını görebilecekleri kafe restoranının bulunması, aynı zamanda aqua parklı yüzme havuzlarının bulunması, ilçeyi aynı zamanda turizm anlamında öne çıkaran özellikleri."

Tavlı, bahçenin yapımında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

"Çok rahat ve huzurlu bir ortam"

İstanbul'da yaşayan Mustafa Arslan, tatil için memleketi Ünye'ye geldiğini belirterek "Çok güzel yapılmış. Mescidi var, duşları güzel. Akşamları bayağı kişi gelip oturuyor ve sohbet ediyorlar. Yani çok güzel, memnun kaldım. Ailemle beraber 13.00 gibi geliyoruz. Hem denize giriyor hem de piknik yapıyoruz. Akşama kadar burada geziyoruz. Çok rahat ve huzurlu bir ortam. Otopark kısmı da çok güzel. Başkana da çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Ceyhan Yılmaz da sunulan olanaklardan memnuniyet duyduğunu ifade ederek "Deniziyle, kabinleriyle, masalarıyla her şeyinden memnunuz. Akşamları da buraya yürüyüşe geliyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Samsun'dan ve çevre ilçelerden arkadaşlarım geliyorlar. Çocukluk arkadaşlarım, ayda bir gün yapıyoruz. Yaz mevsimi olduğu için günümüzü burada geçirdik." dedi.

Gülizar Kılıç Fidan ise ortamın çok güzel ve temiz olduğunu, bu yüzden burada keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi.