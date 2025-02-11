Ünye\'de Ev Yangını

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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçenin Keş Mahallesi'nde Zülbiye Yılmaz'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.