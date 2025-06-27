Ünye'de Otomobil Yangını

Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ünye- Çaybaşı karayolunda seyreden Naile Özbaş yönetimindeki 52 ADV 892 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Durumu fark ederek aracı durduran sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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