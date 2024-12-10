Ünye\'de Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

İlçenin Bayramca Mahallesi'nde iki katlı binanın üst katında Faruk Bilgili'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.