Ünye Emniyet Müdürü Celal Sarısoy Denizde Boğulma Tehlikesi Geçirdi

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SAMSUN'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirip entübe edilen Ünye Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, cihazdan ayrılarak, uyandırıldı. Sarısoy'un durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Atakum ilçesi Taflan mevkisinde, 2 Ağustos'ta serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Ünye Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde entübe edildi. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Sarısoy, cihazdan ayrılarak, uyandırıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bilinci açık şekilde tedavisine devam edilen Celal Sarısoy'un ailesi ile görüştüğü belirtildi.