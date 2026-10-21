Uraloğlu, demir yolu hattını 2029'da 16 bin 929 kilometreye çıkarmayı hedefliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yollarında güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı ulaşım hizmetlerinin sağlanması için yatırımlara devam edeceklerini belirterek, "Demir yolu hattımızı gelecek yıl 14 bin 913 kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesinde demir yollarına ayrılan paya ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sanayi bölgeleri, lojistik merkezler ve limanların demir yolu ağına bağlantısını sağlayacak hatlara öncelik verilerek, bu alanda yatırımların hızlandırılacağını vurgulayan Uraloğlu, "Demir yollarında güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı ulaşım hizmetlerinin sağlanması için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda çift hatlı demir yolu uzunluğunun toplam ana hat içindeki payını 2027'de yüzde 22'ye, 2028'de yüzde 24'e ve 2029'da ise yüzde 25'e ulaştıracağız." diye konuştu.

Uraloğlu, 2027'de Ankara-İstanbul T26 Tüneli, Konyaray 2. Etap, Konyaray 3. Etap, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara-İzmir (Polatlı-Afyon kesimi), Filyos İltisak Hattı, Çukurova İltisak Hattı ve Halkalı-Ispartakule projelerini tamamlamayı planlandıklarını bildirdi.

Demir yolu hat uzunluğu hedeflerine işaret eden Uraloğlu, "Demir yolu hattımızı gelecek yıl 14 bin 913 kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin demir yolu hat uzunluğunu 2028'de 15 bin 989 kilometreye, 2029'da ise 16 bin 929 kilometreye yükseltme hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

"Hızlı tren hat uzunluğu 2029'da 5 bin 389 kilometreye ulaştırılacak"

Uraloğlu, demir yolu yolcu taşımacılığının toplam taşımacılık içindeki payının artırılmasına değinerek, gelecek yıl bu payı yüzde 6,99'a, 2028'de yüzde 7,6'ya ve 2029'da ise yüzde 7,65'e çıkarmayı planladıklarını anlattı.

Demir yollarında güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı ulaşım hizmetlerinin sağlanması için çalışmalar yürütüldüğünü, gelecek yıl hızlı tren hat uzunluğunu artırmak için yatırımlara devam edeceklerini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl ülkemizin hızlı tren hat uzunluğunu 3 bin 244 kilometreye, 2028'de 4 bin 98 kilometreye ve 2029'da ise 5 bin 389 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz. Demir yolu altyapısının yaygınlaştırılması ve taşımacılık sektörünün geliştirilmesi için her daim yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Hızlı tren ağlarının genişletilmesi, Türkiye'nin gelecek dönemdeki demir yolu yatırımlarının merkezinde bulunuyor. Bunun için gelecek yıl demir yolu ulaşımına yaklaşık 515 milyar lira ayrıldı. 2028'de bu rakamın 622 milyar liranın üstüne çıkarılması, 2029'da ise yaklaşık 748 milyar liraya yükseltilmesi öngörüldü." değerlendirmesinde bulundu.

Kombine taşımacılık ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi, serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılması için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, tehlikeli madde taşımacılığının kara, deniz, demir ve hava yolu ile emniyetli şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması için de projeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Uraloğlu, demir yolu hat verimliliğini 2027'de yüzde 5'e, 2028'de yüzde 7'ye ulaştırmayı öngördüklerini, yük taşımacılığının da artırılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, "Toplam yük taşımacılığı içinde demir yolunun payını gelecek yıl yüzde 5,02'ye, 2028'de yüzde 5,68'e ve 2029'da yüzde 6,28'e ulaştıracağız." dedi.