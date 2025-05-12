Üretken Yapay Zeka Yatırımlarında Artış - Son Dakika
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Üretken Yapay Zeka Yatırımlarında Artış

Üretken Yapay Zeka Yatırımlarında Artış

NTT DATA'nın raporu, şirketlerin %99'unun üretken yapay zeka yatırımlarını artırmayı planladığını gösterdi.

12.05.2025 11:10
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BT danışmanlığı şirketlerinden biri olan NTT DATA, 34 ülkede 12 sektörden 2 bin 300 karar vericinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına dayanan Küresel Üretken Yapay Zeka Raporu'nu (Global GenAI Report) yayımladı. Rapor, araştırmaya katılanların yüzde 99'unun üretken yapay zeka alanında daha fazla yatırım planladığını ortaya koydu. NTT DATA Business Solutions'ın META Bölgesi genelinde Profesyonel Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Serdal Mermer ise "Şirketlerin yüzde 83'ü, üretken yapay zeka yol haritalarının iyi tanımlandığını, yüzde 95'i ise üretken yapay zekanın yaratıcılık ve inovasyonda yeni bir seviyenin kapılarını araladığını belirtirken, 10 kişiden 9'u üretken yapay zekanın Ar-Ge çalışmalarında maddi etkileri olacağına inanıyor" dedi.

NTT DATA'nın Global Üretken Yapay Zeka Raporu, üst düzey yöneticilerin yalnızca yüzde 1'inin üretken yapay zekayı 'aşırı abartılı' bulduğunu gösterirken, tüm katılımcıların yüzde 96'sının, üretken yapay zekanın uzun vadeli potansiyeline vurgu yaptığını ortaya koydu. Küresel çapta 10 kişiden 7'sinin üretken yapay zeka konusunda iyimser olduğunu gösteren sonuçlarda, organizasyonların yüzde 99'unun üretken yapay zeka yatırımlarını artıracağı, üçte ikisinin ise önemli ölçüde yatırım artışı gerçekleştireceği tespit edildi.

Raporda, üretken yapay zeka çözümlerini ilk kez devreye alan organizasyonların zorlandığı noktalar da paylaşıldı. Buna göre, yüksek kaliteli, çeşitli ve temiz verinin etkin üretken yapay zeka modelleri için ön koşul olduğu vurgusu yapılırken, katılımcıların yüzde 94'ü, üretken yapay zeka ve dijital ikizlerin entegre edilmesi sürecinde veri altyapısı ve bilgi işlem gücüne yapılacak yatırımların kritik önemine dikkat çekti. Öte yandan katılımcılar, üretken yapay zeka benimseme sürecinde endüstri bazlı kullanım senaryolarında uçtan uca yeteneklere sahip bir teknoloji partnerinin bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan NTT DATA Business Solutions'ın META Bölgesi genelinde Profesyonel Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Serdal Mermer, "NTT DATA tarafından yayımlanan Global GenAI Report, üretken yapay zekayla ilgili bilinmesi gereken her şey hakkında veri odaklı içgörüler sunuyor. Strateji ve dönüşüm, teknoloji ve inovasyon, insan ve kültür, güvenlik, etik ve sorumluluk gibi tüm başlıklara dair verilerin yer aldığı rapor, işletmelerin yapay zekayı ne ölçüde benimsediğine ve hangi iş fonksiyonlarında nasıl kullandığına dair ipuçları içeriyor" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKADA DENEME DÖNEMİ BİTTİ'

"Yöneticiler üretken yapay zekayı artık 'deneysel bir araç' değil, 'operasyonel bir kaldıraç' olarak görüyor. Yapay zekada 'deneme dönemi' bitti, şirketler sahici senaryolara odaklanarak gerçek fayda üretmeye başladı" diyen Mermer, "Yapay zeka dünya çapında pek çok şirket tarafından stratejik öncelik olarak görülüyor. Katılımcıların yüzde 43'ü, kullandıkları çözümlerin beklentilerini karşıladığını söylese de bu alana yatırımı sürdürmeyi planlayanların oranı da bir hayli yüksek. Şirketlerin yüzde 83'ü, üretken yapay zeka yol haritalarının iyi tanımlandığını, yüzde 95'i ise üretken yapay zekanın yaratıcılık ve inovasyonda yeni bir seviyenin kapılarını araladığını belirtirken, 10 kişiden 9'u üretken yapay zekanın Ar-Ge çalışmalarında maddi etkileri olacağına inanıyor" ifadelerini kullandı.

Her 10 yöneticiden yaklaşık 9'u deneme yorgunluğu yaşadıklarını ve odaklarını üretken yapay zekanın iş performansı üzerinde kanıtlanmış etkisinin olduğu alanlara kaydırdığını hatırlatan Mermer, "Üretken yapay zekayı iş süreçlerine entegre eden yine 10 şirketten 9'u, eski altyapılar sebebiyle zorlanıyor. Bu noktada bulut sistemler devreye giriyor. Katılımcıların yüzde 96'sı, bulut tabanlı çözümlerin üretken yapay zeka uygulamalarını desteklemek için en pratik ve maliyet etkin yolu sunduğuna dikkat çekiyor. Üst düzey yöneticiler için bir soru işareti de siber riskler. Katılımcıların %89'u üretken yapay zeka entegrasyonunun yol açabileceği potansiyel siber riskler konusunda endişeli ve katılımcı şirketlerin yarısından azı siber güvenlik ve üretken yapay zeka stratejilerinin birbiriyle uyumlu olduğunu düşünüyor. Ancak üretken yapay zekanın yatırım getirisi, risklere karşı ağır basıyor" diye konuştu.

'DÖNÜŞÜMDE ÜRETKEN YAPAY ZEKANIN GÜCÜNDEN YARARLANIYORUZ'

Yıllara dayanan sektörel yetkinliğiyle Türkiye'de ve bölge ülkelerde işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında güvenilir bir iş ortağı olarak konumlandıklarını vurgulayan Mermer, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Üretken yapay zekanın dönüştürücü etkisinden hem kendi iç süreçlerimizde hem de müşterilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz projelerde aktif olarak yararlanıyoruz. Ekiplerimizle geliştirdiğimiz Virtual SAP Consultant çözümümüzle SAP dönüşümünde üretken yapay zekanın gücünden yararlanıyoruz. Kendi iç süreçlerimizde kullandığımız, karmaşık istemler yazmadan 50 farklı teknoloji alanında doğru ve hızlı yanıtlar almaya yarayan üretken yapay zeka aracı aXet ile üretken yapay zekanın verimliliğe etkisini birinci elden deneyimliyoruz. 2024'ten bu yana OpenAI'a odaklanan etkinliklerde müşterilerimizle bir araya geliyor, Türkiye'nin önde gelen markaları için geliştirdiğimiz üretken yapay zeka çözümleriyle müşterilerimizin yapay zeka yolculuğuna eşlik ediyoruz."

Kaynak: DHA

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