Uruguay'da Yeni Başkan: Yamandu Orsi

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CANELONES, 25 Kasım (Xinhua) -- Sol kanat muhalefet partilerinin koalisyonu olan Geniş Cephe'nin devlet başkanı adayı Yamandu Orsi, Uruguay'ın Canelones kentindeki bir seçim merkezinde başkanlık seçimleri için oyunu kullanmaya hazırlanıyor, 24 Kasım 2024.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou pazar günü muhalefetin adayı Yamandu Orsi'nin Alvaro Delgado'ya karşı başkanlık seçimlerinin ikinci turunu kazanmasının ardından Orsi'yi 2025-2030 döneminde yerine geçecek olan seçilmiş devlet başkanı olarak tanıdı. (Fotoğraf: Nicolas Celaya/Xinhua)