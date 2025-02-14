USAID Dış Yardımları Yeniden Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

USAID Dış Yardımları Yeniden Başlatıldı

Federal yargıç, USAID'in dış yardım fonlarının askıya alınmasını geçici olarak durdurdu.

14.02.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de bir federal yargıç, Trump yönetiminin, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar verdi.

Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, yurt dışındaki çalışmaları için ABD fonlarından yararlanan sağlık kuruluşları "AIDS Aşı Savunuculuğu Koalisyonu" ve "Küresel Sağlık Konseyi" tarafından açılan dava kapsamında karara vardı.

USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulmasına ilişkin kararın geçici süreyle durdurulmasına hükmeden Ali, hükümet yetkililerinin, "Kongre tarafından tahsis edilen yabancı yardımların askıya alınmasına yönelik mantıklı bir açıklama sunmadığını" savundu.

Kararda, USAID'ın dış yardım fonlarında yaşanan ani kesintinin, ABD'nin yurt dışındaki yardım programlarını yürüten sivil toplum kuruluşları ve diğer organizasyonlar üzerinde yarattığı "geniş çaplı zarar" gerekçe gösterildi.

Federal yargıç, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına hükmetti.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk ise USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

ABD'de Washington DC Bölge Mahkemesi, USAID çalışanlarının "idari izne çıkarılması"na ilişkin kararın yürütmesinin geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel USAID Dış Yardımları Yeniden Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
12:01 Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu
11:39 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı Aynı ürüne iki kat fiyat 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat
10:53 Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
16:43 Icardi’den Mourinho’ya “Goat“ yanıtı Icardi'den Mourinho'ya "Goat" yanıtı
16:41 42 yıl komadan kalan kadının hazin hikayesi yürek burktu 42 yıl komadan kalan kadının hazin hikayesi yürek burktu
16:35 Alişan, eşi Buse Varol ile Umre’ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu Alişan, eşi Buse Varol ile Umre'ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu
16:35 Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
16:25 Almanya’yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
16:20 Meltem Miraloğlu’nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti
15:50 Mabel Matiz imaj değiştirdi Saçlarını kısacık kestirdi Mabel Matiz imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 12:48:57. #1.11#
SON DAKİKA: USAID Dış Yardımları Yeniden Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.