Uşak Belediye Başkanı'ndan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Uşak Belediye Başkanı'ndan Yeni Yıl Mesajı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 2025 yılına girmeden önce yaptığı kutlama mesajında, kentin gelişimi için azimle çalışacaklarını vurguladı ve vatandaşlara sağlıklı, mutlu bir yıl diledi.

30.12.2024 17:45  Güncelleme: 20:47
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(UŞAK)- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, yeni yıl mesajında, "Kentimizin gelişmesi, teknolojik ve çağa yakışır hamlelerle modern ve yaşanabilir bir şehir olması yolunda hep birlikte azim ve kararlılıkla çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarıma mutlu bir yıl diliyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Yalım mesajında, şunları kaydetti:

"Kentimizi daha çağdaş ve modern yarınlara taşımak için yaptığımız çalışmaların verdiği heyecan, sevinç ve gururla 2024 yılını geride bırakıyoruz. 2025 yılında da her geçen gün büyüyen ve gelişen kentimize nice güzel hizmetleri kazandırmayı hedefliyoruz.

Bildiğiniz gibi yeni bir yıla girerken umutlarımızı ve hayallerimizi tazelemenin heyecanını yaşıyoruz. Öncelikle sağlık ve mutlulukla dolu; tüm ülkemizde huzurun hakim olduğu, barışın ve kardeşliğin taçlandığı bir yıl geçirmenizi diliyorum.

2025 yılının başlamasıyla birlikte 365 günlük yeni bir defter açılıyor bizim için. Bizler bu defterin tüm sayfalarını kentimiz için faydalı ve nitelikli işlerle doldurmaya kararlıyız. Geçtiğimiz 9 ay boyunca birlikte başardığımız güzel işleri yeni yılda da artırarak devam ettireceğiz. Vatandaş odaklı hizmetlerimizle yeni yılda da şehrimizi her yönden daha ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. Kentimizin gelişmesi, teknolojik ve çağa yakışır hamlelerle modern ve yaşanabilir bir şehir olması yolunda hep birlikte azim ve kararlılıkla çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarıma mutlu bir yıl diliyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uşak Belediye Başkanı'ndan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika

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