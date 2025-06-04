Uşak Belediye Başkanı Yalım: "Bayramda Tüm Ekiplerimizle Görevimizin Başında Olacağız"

(UŞAK)- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "Uşak Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmesi adına tüm ekiplerimizle görevimizin başında olacak şehrimizin her noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya onların ihtiyaçlarına hızlıca yanıt vermeye devam edeceğiz" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yalım, mesajında şunları kaydetti:

"Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı; yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik duygularının gönüllerde hayat bulduğu mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevinç ve huzurunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı, yalnızca dini bir vecibe değil; aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren, kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevgi, saygı ve hoşgörünün ön plana çıktığı bir zaman dilimidir. Bu anlamlı günlerde, gönüllerimizi birleştirerek dostlukları pekiştirmeye ve ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya özen gösterelim.

Bizler de Uşak Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmesi adına tüm ekiplerimizle görevimizin başında olacak şehrimizin her noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya onların ihtiyaçlarına hızlıca yanıt vermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm Uşaklı hemşehrilerimin ve milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, mutluluk ve esenlik dolu nice bayramlar diliyorum."