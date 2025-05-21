Uşak Müzesi\'nde Etkinlikler

Uşak Müzesi'nde, Müzeler Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Uşak Valisi Naci Aktaş, ilkokul öğrencileriyle müzeyi gezdi.
Aktaş, müzedeki oyun alanında öğrencilerle birlikte kentin tarihi yerlerinin resmini çizdi.
Müzenin müdürü Şerif Söyler, eserler hakkında bilgi verdi.
Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar da katıldı.
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