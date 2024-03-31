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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 20:04  Güncelleme: 20:05
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MERKEZ

Toplam Sandık : 520
Toplam Seçmen : 171.546
Açılan Sandık : 239
Açılan Sandık Oranı : % 45,96
Kullanılan Oy : 60.720
Geçerli Oy : 59.839
Katılım Oranı : % 77,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN YALIM% 42,3425.337
AK PARTİMEHMET ÇAKIN% 24,6514.751
İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 16,7210.003
MHPSEZER ATEŞ% 12,417.426
DİĞER% 1,91.136
YENİDEN REFAHEROL KORKMAZ% 0,61365
DEM PARTİSANYA HAKİMOĞULLARI% 0,38229
SAADETRAMAZAN YAVUZ ACAR% 0,27159
ZAFER PARTİSİFURKAN KAYA% 0,26155
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KAHVECİ% 0,19115
DPEKREM CEYLAN% 0,0424
VATAN PARTİSİKADİR ALTUNKAYA% 0,0423
BTPORHAN UĞUR% 0,0421
YTPEKREM ERTUĞRUL% 0,0318
HÜDA PARMEHMET SALİH TOSUN% 0,0318
DEVA PARTİSİAHMET RENÇBER% 0,0317
DSPİNAN ÜNSAL% 0,0214
MEMLEKETMEHMETCAN SOLAK% 0,0213
MİLLETMİKAİL YILDIZ% 0,017
TKHMELİS ÖZPİRİÇÇİ% 0,016
HKPNURHAYAT ÖZEL% 01
HAK-PARABDURRAHMAN BEŞER% 01
BANAZ

Açılan Sandık Oranı : % 41,46
Katılım Oranı : % 79,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET CEVİZCİ% 32,781.388
BAĞIMSIZZAFER ARPACI% 32,591.380
CHPETEM ERDEM% 28,551.209
MHPAZİZ BULUT% 2,88122
ZAFER PARTİSİHARUN KARA% 0,7331
İYİ PARTİEMEL TAŞKIN% 0,5222
DEVA PARTİSİMURAT AHMET GÜNDÜZ% 0,521
BTPSEBAHATTİN GENÇER% 0,4519
YENİDEN REFAHGÜNER KARATAŞ% 0,4318
SAADETNURİ ÖZTÜRK% 0,2410
DİĞER% 0,198
HÜDA PARİSMET SAYDAM% 0,146
EŞME

Açılan Sandık Oranı : % 28,21
Katılım Oranı : % 79,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYILMAZ TOZAN% 51,541.352
AK PARTİHACI MUSTAFA ÇETİN% 45,791.201
MHPİLHAN ÖZKAN% 1,3736
YENİDEN REFAHRAMİZ ÖZDEMİR% 0,4612
ZAFER PARTİSİOSMAN CANBULAT% 0,349
BTPHAYDAR ÇOBAN% 0,195
SAADETUĞUR TUNABOYLU% 0,195
HÜDA PARSERAP DEMİR% 0,123
KARAHALLI

Açılan Sandık Oranı : % 58,82
Katılım Oranı : % 83,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ TOPÇU% 47,611.104
CHPRAMAZAN KARAKAYA% 44,031.021
DİĞER% 7,93184
MHPŞENOL ÇAKIR% 0,225
YENİDEN REFAHBAYRAM ALTUN% 0,092
İYİ PARTİYAŞAR ÖZKAN% 0,041
ZAFER PARTİSİHASAN UTKU YILMAZ% 0,041
BTPHAVVA ÇAKIN% 0,041
SİVASLI

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 87,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAHRİ AZATÇAM% 52,232.178
CHPNURETTİN KOZAKLI% 42,571.775
MHPALİ ÇETİN% 3,4142
İYİ PARTİRECEP ÖZKAN% 0,729
DİĞER% 0,5523
BTPHASAN KAZAN% 0,2410
ZAFER PARTİSİNEVZAT DEMİRATAN% 0,198
YENİDEN REFAHHÜSEYİN ERDEM% 0,052
HÜDA PARENVER ADANIR% 0,052
SAADETÖZKAN OSKAY% 0,021
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 89,47
Katılım Oranı : % 85,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVELİ KOÇLU% 511.961
CHPSELİM SAKA% 40,421.554
MHPYORUM ESKİCİ% 4,6177
YENİDEN REFAHALİ İHSAN TİLKİCİ% 1,5961
İYİ PARTİAHMET ERGÜL% 1,0741
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN KAZIM KIRSAKAL% 0,8131
SAADETAYDIN ŞENTÜRK% 0,239
ZAFER PARTİSİHİDAYET KORKMAZ% 0,218
BTPNESRİN AÇIKGÖZ% 0,052
HÜDA PARZEYNEP TOSUN% 0,021

Kaynak: AA

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