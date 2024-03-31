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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 22:33  Güncelleme: 22:36
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MERKEZ

Toplam Sandık : 520
Toplam Seçmen : 171.546
Açılan Sandık : 417
Açılan Sandık Oranı : % 80,19
Kullanılan Oy : 108.219
Geçerli Oy : 106.474
Katılım Oranı : % 78,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN YALIM% 40,8643.506
AK PARTİMEHMET ÇAKIN% 24,5426.125
İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 16,6417.722
MHPSEZER ATEŞ% 12,5913.402
DİĞER% 3,193.398
YENİDEN REFAHEROL KORKMAZ% 0,65693
DEM PARTİSANYA HAKİMOĞULLARI% 0,45478
SAADETRAMAZAN YAVUZ ACAR% 0,28303
ZAFER PARTİSİFURKAN KAYA% 0,25267
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KAHVECİ% 0,23243
BTPORHAN UĞUR% 0,0556
DPEKREM CEYLAN% 0,0443
HÜDA PARMEHMET SALİH TOSUN% 0,0440
MEMLEKETMEHMETCAN SOLAK% 0,0437
DEVA PARTİSİAHMET RENÇBER% 0,0333
YTPEKREM ERTUĞRUL% 0,0332
DSPİNAN ÜNSAL% 0,0329
VATAN PARTİSİKADİR ALTUNKAYA% 0,0327
MİLLETMİKAİL YILDIZ% 0,0221
TKHMELİS ÖZPİRİÇÇİ% 0,0111
HKPNURHAYAT ÖZEL% 04
HAK-PARABDURRAHMAN BEŞER% 02
BAĞIMSIZEŞREF KAHRAMAN% 02
BANAZ

Açılan Sandık Oranı : % 97,56
Katılım Oranı : % 80,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZZAFER ARPACI% 33,053.210
CHPETEM ERDEM% 29,762.890
AK PARTİMEHMET CEVİZCİ% 29,622.877
MHPAZİZ BULUT% 3,95384
DİĞER% 0,7270
ZAFER PARTİSİHARUN KARA% 0,7169
İYİ PARTİEMEL TAŞKIN% 0,6361
DEVA PARTİSİMURAT AHMET GÜNDÜZ% 0,4241
BTPSEBAHATTİN GENÇER% 0,3736
YENİDEN REFAHGÜNER KARATAŞ% 0,3433
SAADETNURİ ÖZTÜRK% 0,329
HÜDA PARİSMET SAYDAM% 0,099
DEM PARTİİBRAHİM HALİL SAKUR% 0,044
EŞME

Açılan Sandık Oranı : % 58,97
Katılım Oranı : % 80,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYILMAZ TOZAN% 54,042.993
AK PARTİHACI MUSTAFA ÇETİN% 43,332.400
MHPİLHAN ÖZKAN% 1,4480
YENİDEN REFAHRAMİZ ÖZDEMİR% 0,422
ZAFER PARTİSİOSMAN CANBULAT% 0,3620
SAADETUĞUR TUNABOYLU% 0,1810
BTPHAYDAR ÇOBAN% 0,169
HÜDA PARSERAP DEMİR% 0,095
KARAHALLI

Açılan Sandık Oranı : % 58,82
Katılım Oranı : % 83,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ TOPÇU% 47,611.104
CHPRAMAZAN KARAKAYA% 44,031.021
DİĞER% 7,93184
MHPŞENOL ÇAKIR% 0,225
YENİDEN REFAHBAYRAM ALTUN% 0,092
İYİ PARTİYAŞAR ÖZKAN% 0,041
ZAFER PARTİSİHASAN UTKU YILMAZ% 0,041
BTPHAVVA ÇAKIN% 0,041
SİVASLI

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 87,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAHRİ AZATÇAM% 52,232.178
CHPNURETTİN KOZAKLI% 42,571.775
MHPALİ ÇETİN% 3,41142
İYİ PARTİRECEP ÖZKAN% 0,7230
DİĞER% 0,5523
BTPHASAN KAZAN% 0,2410
ZAFER PARTİSİNEVZAT DEMİRATAN% 0,198
HÜDA PARENVER ADANIR% 0,052
YENİDEN REFAHHÜSEYİN ERDEM% 0,021
SAADETÖZKAN OSKAY% 0,021
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 94,74
Katılım Oranı : % 85,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVELİ KOÇLU% 50,212.057
CHPSELİM SAKA% 41,741.710
MHPYORUM ESKİCİ% 4,32177
YENİDEN REFAHALİ İHSAN TİLKİCİ% 1,4961
İYİ PARTİAHMET ERGÜL% 141
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN KAZIM KIRSAKAL% 0,7631
SAADETAYDIN ŞENTÜRK% 0,229
ZAFER PARTİSİHİDAYET KORKMAZ% 0,198
BTPNESRİN AÇIKGÖZ% 0,052
HÜDA PARZEYNEP TOSUN% 0,021

Kaynak: AA

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